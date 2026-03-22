فيديو: أليشا ليهمان تسجل أول أهدافها مع ليستر ضد أستون فيلا، لكن الهزيمة تضع «الثعالب» في مأزق كبير
انهيار مؤلم للـ«فوكس»
لا يزال فريق «الذئاب» متأخراً بثلاث نقاط في قاع الترتيب، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط فقط، بينما يحتل الزوار المركز الثامن براحة تامة برصيد 20 نقطة. ليمان، التي ردت مؤخرًا على منتقديها بعد انتقالها من كومو إلى ليستر، منحت أصحاب الأرض التقدم 1-0 بهدف سجلته في الدقيقة 38. لكن فيلا عاد في الشوط الثاني ليحسم الفوز 2-1، بفضل هدف التعادل الذي سجلته آنا باتن في الدقيقة 47 والهدف الحاسم الذي سجلته كيرستي هانسون في الدقيقة 84.
مشاكل الهجوم والإصابات
كان عجز ليستر عن الحفاظ على الضغط الهجومي أحد أبرز المشاكل التي واجهها الفريق هذا الموسم. فلم يسجل الفريق سوى تسعة أهداف في الدوري، وهو أقل رصيد في الدوري، ولم يتمكن من تسجيل أكثر من هدف واحد في أي مباراة. واجه المدرب ريك باسمور عقبات كبيرة في خططه التكتيكية بسبب الإصابات، مما تركه بدون لاعبين أساسيين مثل ديني درابر ونويمي موشون وجوتا رانتالا. وكان هذا النقص في العمق واضحاً للغاية، حيث لم يسدد الفريق سوى تسديدة واحدة طوال الشوط الثاني، ولم يسجل سوى أربع لمسات داخل منطقة جزاء الخصم.
يظل باسمور صامدًا رغم الضغوط
على الرغم من تزايد خطر الهبوط وإدارته لفريق يعاني من نقص في اللاعبين، يرفض باسمور الاستسلام. وهو مصمم على أن الروح المعنوية داخل المعسكر لا تزال عالية. وأكد قائلاً: "الإرادة موجودة، والتماسك موجود، والثقافة موجودة". "لن نستسلم - لن ندير ظهرنا لهذه المعركة. مصيرنا لا يزال بين أيدينا". كان من المفترض أن تضيف ليهمان، التي وصلت مؤخرًا من إيطاليا، قوة هجومية حاسمة إلى مساعي البقاء، حيث كانت تهدف إلى إسكات المشككين. الآن، يجب على الفريق تحويل لحظاتها الواعدة إلى نقاط فعلية بشكل عاجل.
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر ليستر سيتي بعد ذلك؟
مع بقاء خمس مباريات فقط، يبدو طريق البقاء في الدوري صعبًا للغاية. ويحتاج «الثعالب» بشدة إلى استعادة الثبات والصلابة الدفاعية. ويواجهون مباراة حاسمة على أرضهم أمام برايتون الأسبوع المقبل، قبل الانطلاق في رحلتين صعبتين خارج أرضهم لمواجهة لندن سيتي وإيفرتون. علاوة على ذلك، لا تزال لديهم مباراة مؤجلة صعبة أمام أرسنال، كما يتعين عليهم استضافة تشيلسي، أحد المتنافسين على اللقب. ولتجنب خوض مباراة فاصلة حاسمة ضد فريق من دوري الدرجة الثانية، يحتاج الفريق إلى تحول فوري في الأداء. قد تجلب نتيجة إيجابية واحدة الثقة والزخم اللازمين للتغلب على جدول المباريات الصعب في نهاية الموسم وضمان البقاء في الدوري الممتاز.
