استمتع فريق «القطط السوداء» بمباراة لا تُنسى في أول لقاء له مع جاره من شمال شرق البلاد في شهر ديسمبر الماضي، حيث حسم هدف ذاتي من نيك وولتيميد تلك المباراة التي شهدت صراعاً شديداً في «ستاديوم أوف لايت».

كان فريق إدي هاو يخطط للانتقام عند استقباله فريق سندرلاند في تاينسايد. وقد استقبلت حافلة الفريق الزائر استقبالاً عدائياً عند وصولها إلى الملعب الشهير. أراد مشجعو الفريق المضيف أن يجعلوا هذه المناسبة مخيفة قدر الإمكان.

كانت أجواء العنف تخيم على المكان، بينما حاولت الشرطة الحفاظ على الهدوء، واندلعت مشاجرات بين مجموعات من المشجعين مع استمرار العد التنازلي لبدء المباراة. وأسفرت بعض هذه المشاجرات عن وقوع إصابات.