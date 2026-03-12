Goal.com
فيديو: الكاميرا تلتقط رد فعل جود بيلينغهام المذهول على ثلاثية فيديريكو فالفيردي في فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي

التقطت الكاميرات صورة لجود بيلينغهام وهو يبدو مذهولاً تماماً بينما كان فيديريكو فالفيردي يدمّر مانشستر سيتي بثلاثية رائعة. لم يستطع لاعب المنتخب الإنجليزي، الذي كان يشاهد المباراة من المدرجات بسبب إصابة، إخفاء صدمته من الأداء الرائع للاعب الأوروغواياني في دوري أبطال أوروبا.

  • فالفيردي يذهل مانشستر سيتي بأدائه الرائع

    قدم ريال مدريد أداءً أوروبياً رائعاً مساء الأربعاء، حيث سحق مانشستر سيتي 3-0 في ملعب سانتياغو برنابيو. على الرغم من غياب لاعبين رئيسيين مثل كيليان مبابي وبيلينغهام بسبب الإصابات، إلا أن فريق ألفارو أربيلوا تقدم بفارق كبير قبل نهاية الشوط الأول.

    كانت هذه ليلة فيديريكو فالفيردي. افتتح لاعب الوسط البالغ من العمر 27 عامًا التسجيل بتحويل تمريرة طويلة من تيبو كورتوا قبل أن يضاعف النتيجة بعد سبع دقائق فقط. ثم سجل هدفه الثالث في المباراة قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، ليضمن تقدم الفريق الأبيض بثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

    خلال الاستراحة، شوهد بيلينغهام وهو يشاهد الهدف على شاشة كبيرة من مقعده في المدرجات. بدا لاعب خط وسط إنجلترا مصدومًا تمامًا، وفمه مفتوحًا وهو يشاهد الهدف. لم يكن بيلينغهام وحده، بل كان مبابي، الذي كان يشاهد المباراة من المدرجات أيضًا، قد أبدى رد فعل متحمسًا بعد أن سجل فالفيردي ثلاثية في المباراة.

  • شاهد المقاطع

  • الوضع الحالي لمبابي وبيلينغهام

    بيلينغهام يتعافى حالياً من إصابة في أوتار الركبة ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب إتيهاد ستاديوم الأسبوع المقبل. كما يعمل مبابي على التعافي في الوقت المناسب لتلك المباراة بسبب مشكلة في الركبة. خضع نجما ريال مدريد لسلسلة من برامج إعادة التأهيل، بما في ذلك العلاج في الخارج. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت التقارير أن النجم الفرنسي عاد إلى التدريبات. لكنه لم يكمل حصة تدريبية كاملة مع المجموعة الرئيسية، بل قام بالجري المستمر مع مدرب اللياقة البدنية سيباستيان ديفيلاز.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    ميزة كبيرة قبل مباراة الإياب

    هذا الفوز الساحق هو بالتأكيد مكسب قيم للريال قبل مباراة الإياب في ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل. لكن قبل السفر إلى مانشستر، سيستضيف رجال أربيلوا أولاً إلتشي في الدوري الإسباني. يحتل ريال مدريد حالياً المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة من 27 مباراة، بفارق أربع نقاط عن المتصدر برشلونة. في غضون ذلك، من المتوقع أن يغيب مبابي وبيلينغهام عن مباراة إلتشي بسبب استمرار تعافيهما من الإصابات.

