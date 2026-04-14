فيديو | بـ"خطأ ساذج" مع العلا.. محمد العويس يمنح هيرفي رينارد سلاحًا جديدًا ضد منتقديه

وفي هذا السياق.. أعطى النجم المخضرم محمد العويس، حارس مرمى نادي العلا، الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى؛ سلاحًا جديدًا للمدير الفني الفرنسي لمنتخب السعودية هيرفي رينارد، للانتصار على منتقديه.

العويس ارتكب "خطأً ساذجًا" للغاية، خلال مواجهة العلا ونادي الجندل، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوي يلو، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

العلا فاز (2-1) في هذه المباراة، التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء؛ إلا أن العويس تسبب في هدف الجندل الوحيد، بعدما فشل في تشتيت الكرة.

نعم.. الحارس المخضرم خرج من مرماه، لإبعاد كرة طولية من الجندل؛ ولكنه فشل في تشتيتها بشكلٍ ساذج، لتنتهي الهجمة بهدف في مرماه.



