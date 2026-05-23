محمود خالد

فيديو | دموع طفلة "ضحية الكرة": طرد وأهداف كوميدية في ليلة تأهل الدرعية .. وصدمة لحارس المنتخب السعودي!

أحداث مثيرة في نهائي ملحق الصعود..

وكأنها لحظة درامية، وجه طفلة تبكي، قلب الأحوال في ميدان الأول بارك، ليقطع الدرعية آخر تذكرة مؤهلة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في موسم 2026-2027.

الدرعية خاض مواجهة دراماتيكية أمام العلا، حيث واصل بعشرة لاعبين، وامتد اللقاء للوقت الإضافي، إلا أن كتيبة خالد العطوي، كانت على الموعد، ونجحت في قلب الطاولة، بهدفين مقابل هدف، في نهائي ملحق الصعود.

وتقدم كريستيان جوانكا بهدف لصالح العلا في الدقيقة 29، فيما نجح الدرعية في الرد، بهدفين عن طريق علي الحسين (بالخطأ في مرماه)، وجايتان لابوردي، في الدقيقتين 65 و94.

  • بكاء طفلة .. ولحظة درامية

    ويمكن القول إن قلب النتيجة رغم الطرد الذي تعرض له الدرعية، لم يكن اللقطة الدرامية في لقاء حسم الصعود، بل إن هناك لقطة ربما تكون أشد عاطفية.

    هذه اللقطة تمثلت في تسديدة عنيفة وجهها كريستيان جوانكا، لاعب العلا، لتذهب الكرة خارج المرمى، وتصطدم بقوة في وجه طفلة في المدرجات، والتي ظلت تبكي، فيما وجّه الأرجنتيني اعتذارًا إليها من الملعب.

    ضربة موجعة للعويس

    ولنستزيد من الشعر بيتًا، فإن محمد العويس، حارس مرمى نادي العلا، كان يأمل في أن ينتهي يومه بشكل مثالي، بعدما أعلن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، عن استدعائه لقائمة الأخضر "الأولية" في نهائيات كأس العالم 2026.

    ولكن، مثلما يُقال تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فرغم أنه قدم تصديات مؤثرة خلال اللقاء، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا، كي يقطع تذكرة التأهل إلى دوري روشن السعودي.

  • أهداف كوميدية

    وكي يزداد المشهد درامية، يمكن القول إن العويس استقبل هدفين "كوميديين" من الدرعية؛ حيث جاء الأول أثناء محاولة تشتيت من علي الحسين، وبعدما تمكن العويس من التصدي للكرة في المرة الأولى، عادت الكرة بالخطأ من زميله، لتعانق شباكه.

    حتى في لقطة الهدف الثاني، فإن كرة لابوردي، جاءت بعد اصطدام خفيف بالدفاع، ومرور الكرة من فوق العويس.


  • قرارات تحكيمية مثيرة للجدل

    وقال الخبير التحكيمي سعد الكثيري، عبر صحيفة "الجزيرة"، إن الحكم خالد الطريس، اتخذ قرارًا صحيحًا بالاكتفاء بإنذار حسين القحطاني، لاعب الدرعية، في الدقيقة 45، وإنه لا يستحق الطرد، لارتكاب أعلى درجات التهور على لاعب العلا.

    ونفى الكثيري، حاجة لقطة موسى ماريجا، مهاجم الدرعية، بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54، لعدم ارتكاب مخالفة من مدافع العلا، فيما أكد أن الدرعية يستحق ركلة جزائية في الدقيقة 60، بسبب مخالفة ركل القدم من الخلف.

    وحول طرد لاعب الدرعية سلطان الفرحان، في الدقيقة 75، قال الكثيري إن قرار الحكم كان صحيحًا، بعد استخدامه القوة الزائدة على لاعب العلا، والتي تسببت في انفجار الدماء من أنفه.


  • اكتمال القائمة

    وبعد نهاية الموسم، لنتعرف سويًا على أبرز ما شهدناه في ملاعب الكرة السعودية، خلال موسم 2025-2026.

    وبينما نجح النصر في التتويج بلقب دوري روشن السعودي، للمرة الأولى منذ 2019، نجح نادي أبها في حصد لقب دوري يلو للدرجة الأولى.

    وتمكن أبها والفيصلي والدرعية، من حجز مقاعد المتأهلين إلى دوري روشن السعودي، في الموسم الرياضي المُقبل، بينما هبط ضمك والأخدود والنجمة إلى الدرجة الأولى.

    وتضم قائمة الأندية المشاركة في دوري روشن، كلًا من "النصر، الهلال، الاتحاد، الأهلي، القادسية، التعاون، الشباب، الخلود، الاتفاق، نيوم، الحزم، الفيحاء، الفتح، الخليج، الرياض، أبها، الفيصلي، الدرعية".