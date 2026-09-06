فيديو | حتى في الدرجة الرابعة .. جدل تحكيمي خلال مواجهة ريال مدريد وألباسيتي!

أظهرت الإعادات التلفزيونية واللقطات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أن نافارو تأخر كثيرًا في سحب قدمه أو محاولة تجنب الالتحام، مما جعل التلامس يبدو أكثر قوة وعنفًا.
طالبت جماهير ريال مدريد بفرض عقوبة أقسى على اللاعب، مقتنعة تمامًا بأن الحادثة ترتقي لمستوى السلوك غير الرياضي الذي يستوجب الإيقاف، ولم يتوقف الغضب عند حدود الملعب، بل تحول إلى نقاشات حادة حول معايير التحكيم في الدرجات الدنيا ومدى نزاهة القرارات المتخذة ضد الأندية الكبيرة.
ويرى أنصار الملكي أن هذه القرارات ليست مجرد أخطاء تقديرية عابرة، بل هي جزء من نمط متكرر يستهدف النادي في جميع مستوياته، وهناك اعتقاد راسخ بين المدريديستا بأن مثل هذه الأخطاء الفادحة تتكرر ضد فرق النادي في كل مرحلة سنية، حتى في مباريات الأكاديمية التي من المفترض أن تسودها الروح الرياضية.