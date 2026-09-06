فيديو | حتى في الدرجة الرابعة .. جدل تحكيمي خلال مواجهة ريال مدريد وألباسيتي!

لم تتوقف الأزمات التحكيمية التي تلاحق نادي ريال مدريد عند حدود الفريق الأول في الدوري الإسباني "لا ليجا"، بل امتدت لتشمل فريق الشباب "سي" في مواجهته ضد أتلتيكو ألباسيتي، بدوري الدرجة الرابعة.

القصة بدأت عندما تعرض اللاعب جابري فاليرو لتدخل عنيف للغاية من قِبل خافي نافارو، لاعب ألباسيتي، وهو الأمر الذي فجر موجة عارمة من الاحتجاجات، حيث لم تستوعب جماهير النادي الملكي التي تابعت اللقاء كيف مرت هذه اللقطة دون إشهار البطاقة الحمراء في وجه المعتدي.

وقد وصفت العديد من الحسابات الرياضية والمتابعين المشهد بأنه "بدون كلمات" تعبيرًا عن الصدمة، حيث أشار الصحفي ألبرت أورتيجا عبر حسابه في منصة "إكس" إلى خطورة الضربة بالمرفق التي تلقاها جابري فاليرو والتي لم تستوجب في نظر الحكم سوى بطاقة صفراء.



