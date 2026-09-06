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FBL-ESP-LIGA-BETIS-REAL MADRIDAFP
محمد سعيد

فيديو | حتى في الدرجة الرابعة .. جدل تحكيمي خلال مواجهة ريال مدريد وألباسيتي!

ريال مدريد
ريال بيتيس
الدوري الإسباني
ريال مدريد ب 3
ألباسيتي

واقعة غريبة تثير غضب جماهير الميرينجي

شهدت مواجهة ريال مدريد "سي" ضد أتلتيكو ألباسيتي في افتتاحية الموسم بالدرجة الرابعة الإسبانية، حالة تحكيمية أثارت الكثير من الحبر في الأوساط المدريدية.

وتعرض الموهوب جابري فاليرو لتدخل خشن للغاية وسط مطالبات بطرد فوري، مما أشعل فتيل الانتقادات ضد مستوى التحكيم حتى في الفئات السنية الأدنى.

  • موجة عارمة من الاحتجاجات

    لم تتوقف الأزمات التحكيمية التي تلاحق نادي ريال مدريد عند حدود الفريق الأول في الدوري الإسباني "لا ليجا"، بل امتدت لتشمل فريق الشباب "سي" في مواجهته ضد أتلتيكو ألباسيتي، بدوري الدرجة الرابعة.

    القصة بدأت عندما تعرض اللاعب جابري فاليرو لتدخل عنيف للغاية من قِبل خافي نافارو، لاعب ألباسيتي، وهو الأمر الذي فجر موجة عارمة من الاحتجاجات، حيث لم تستوعب جماهير النادي الملكي التي تابعت اللقاء كيف مرت هذه اللقطة دون إشهار البطاقة الحمراء في وجه المعتدي.

    وقد وصفت العديد من الحسابات الرياضية والمتابعين المشهد بأنه "بدون كلمات" تعبيرًا عن الصدمة، حيث أشار الصحفي ألبرت أورتيجا عبر حسابه في منصة "إكس" إلى خطورة الضربة بالمرفق التي تلقاها جابري فاليرو والتي لم تستوجب في نظر الحكم سوى بطاقة صفراء.


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  • FBL-ESP-LIGA-BETIS-REAL MADRIDAFP

    تحت ظل موقعة ريال بيتيس

    تعكس هذه الحادثة الصراع الدائم بين الأندية الكبيرة والمنظومة التحكيمية في إسبانيا، وهي قصة لا يبدو أنها ستنتهي قريبًا، خصوصًا أنها تأتي بعد 48 ساعة فقط من مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، والتي شهدت أحداثًا مثيرة للجدل واعتراضات من جماهير الملكية على قرارات الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز.

    وكان ريال مدريد قد خسر بهدف دون رد في مباراة سجل خلالها المهاجم الواعد كارلوس إسبي هدف التعادل في الدقيقة 89، لكنه ألغي بداعي التسلل، قبل أن يهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ورفض الحكم إعادة تنفيذها رغم تدخل مدافع بيتيس لحظة تنفيذها.

  • Jose MourinhoGetty Images

    انتقادات حادة من قناة ريال مدريد الرسمية

    من جانبها، لم تقف قناة ريال مدريد الرسمية مكتوفة الأيدي تجاه ما حدث، حيث شنت هجومًا لاذعًا على طاقم التحكيم الذي أدار المباراة، حيث أكدت القناة في تحليلها للواقعة أن التحدي كان يستحق الطرد المباشر بلا أدنى شك، مشيرة إلى أن اللاعب المنافس "فقد أعصابه" خلال الحادثة بشكل واضح للجميع.

    يذكر أن اللاعب المصاب، جابري فاليرو، يعد أحد الأسماء الواعدة في "لافابريكا"، حيث سبق له أن تدرب مع الفريق الأول لريال مدريد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال الفترة التحضيرية للموسم.

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  • ردود فعل غاضبة وتحليلات تقنية للقطة

    أظهرت الإعادات التلفزيونية واللقطات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أن نافارو تأخر كثيرًا في سحب قدمه أو محاولة تجنب الالتحام، مما جعل التلامس يبدو أكثر قوة وعنفًا.

    طالبت جماهير ريال مدريد بفرض عقوبة أقسى على اللاعب، مقتنعة تمامًا بأن الحادثة ترتقي لمستوى السلوك غير الرياضي الذي يستوجب الإيقاف، ولم يتوقف الغضب عند حدود الملعب، بل تحول إلى نقاشات حادة حول معايير التحكيم في الدرجات الدنيا ومدى نزاهة القرارات المتخذة ضد الأندية الكبيرة.

    ويرى أنصار الملكي أن هذه القرارات ليست مجرد أخطاء تقديرية عابرة، بل هي جزء من نمط متكرر يستهدف النادي في جميع مستوياته، وهناك اعتقاد راسخ بين المدريديستا بأن مثل هذه الأخطاء الفادحة تتكرر ضد فرق النادي في كل مرحلة سنية، حتى في مباريات الأكاديمية التي من المفترض أن تسودها الروح الرياضية.