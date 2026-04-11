بدأت الأجواء تتوتر قبل وقت طويل من صافرة النهاية. ومع تجاوز الساعة حاجز الدقيقة السبعين، بات الإحباط في المدرجات ملموسًا. ورغم جهود فيدي فالفيردي السابقة لوضع «لوس بلانكوس» في المقدمة، فشل الفريق في استغلال زخمه، ما أدى إلى جوقة من المطالب بمزيد من الصلابة والحماس تتردد في أرجاء الملعب. وعندما أهدر جيرونا فرصة واضحة للتقدم، تحوّل خيبة أمل الجماهير من الهتافات إلى وابل لا ينقطع من الصافرات الموجّهة إلى نجومهم هم، واستمر هذا المشهد من الإحباط حتى بعد صافرة النهاية.