بدأت الأجواء تتوتر قبل وقت طويل من صافرة النهاية. ومع تجاوز الساعة حاجز الدقيقة السبعين، بات الإحباط في المدرجات ملموسًا. ورغم جهود فيدي فالفيردي السابقة لوضع «لوس بلانكوس» في المقدمة، فشل الفريق في استغلال زخمه، ما أدى إلى جوقة من المطالب بمزيد من الصلابة والحماس تتردد في أرجاء الملعب. وعندما أهدر جيرونا فرصة واضحة للتقدم، تحوّل خيبة أمل الجماهير من الهتافات إلى وابل لا ينقطع من الصافرات الموجّهة إلى نجومهم هم، واستمر هذا المشهد من الإحباط حتى بعد صافرة النهاية.
فيديو: استمعوا إلى صافرات الاستهجان! جماهير ريال مدريد تفرغ غضبها من أحدث عرض باهت بعد تعادل مخيب للآمال مع جيرونا
يفقد البرنابيو صبره
متأخر بست نقاط عن برشلونة
كانت نقطة لا تفيد مدريد كثيراً، إذ يتقدم برشلونة عليهم بست نقاط ومعه مباراة مؤجلة، وكبروفة أخيرة قبل رحلتهم الحاسمة في دوري أبطال أوروبا إلى ميونيخ، تركت شكوكاً أكثر من الآمال بشأن عودة أوروبية. ربما أصرّ أربيلوا على أن تركيزه منصبّ بالكامل على جيرونا لا على بايرن، لكن تشكيلته قالت شيئاً مختلفاً. ومع كون إيدير ميليتاو المدافع الوحيد المرجّح أن يبدأ في ألمانيا، وثلاثي الوسط فالفيردي وجود بيلينغهام وإدواردو كامافينغا الذي يبدو على نحو لافت كأنه مخطط لدوري الأبطال، كانت هذه تجربة لم تقلع ببساطة.
ما الذي سيحدث بعد ذلك لريال مدريد؟
النتيجة النهائية أمام جيرونا أطالت قائمة نتائج مدريد السيئة بعدما كان قد خسر سابقًا أمام مايوركا. ومع وجود مباريات حاسمة أكثر تلوح في الأفق، باتت الفجوة بين مردود الفريق وتوقعات الجماهير تتحول إلى محور رئيسي للحديث. ثم سيحاولون إنقاذ فرصتهم في البقاء بدوري أبطال أوروبا عبر قلب نتيجة 2-1 عندما يزورون ميونخ في منتصف الأسبوع المقبل.