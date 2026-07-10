فيديو | تحولت إلى مأساة .. وفاة شابة تحت شاحنة وإصابة ضابط في احتفالات الفرنسيين بالفوز على المغرب!

وقدم المنتخب الفرنسي، عرضًا هجوميًا قويًا ضد المغرب، في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، المُقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بأداء أجبر أسود الأطلس على التراجع دفاعيًا أمام "الديوك"، وسط تألق لافت من الحارس ياسين بونو، الذي أنقذ المغاربة من سيل من الأهداف المحققة.

فرنسا حسمت المواجهة، بنتيجة (2-0)، في ملعب جيليت، بهدفين سريعين عن طريق كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، في الدقيقتين 60 و66، فيما لم يخلُ اللقاء بدوره من بعض الجدل التحكيمي، وهو ما تحدث عنه المدير الفني لمنتخب المغرب، محمد وهبي، والذي شكك في وجود "لمسة يد" من قِبل أدريان رابيو، قبل استحواذ مبابي على الكرة وتسديدها في الشباك.

اقرأ أيضًا: "لمسة يد" .. وهبي يشكك في صحة هدف مبابي ضد المغرب

المواجهة شهدت أيضًا، إهدار مبابي لركلة جزاء في الدقيقة 28، بفضل تألق بونو في الإمساك بها، فضلًا عن خروج نجم ريال مدريد، مصابًا، في الدقيقة 77، ليشارك جوان فيليب ماتيتا بديلًا له.

وللمرة الثالثة تواليًا، يتواجد منتخب فرنسا في نصف نهائي كأس العالم، بعد ذهبية 2018 وفضية 2022، ليضرب موعدًا مع المتأهل من مواجهة إسبانيا وبلجيكا.

وعادل المنتخب الفرنسي، الإنجاز المسجل باسم البرازيل وألمانيا، في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ثلاث دورات متتالية بكأس العالم، بين البرازيل في الفترة بين 1994 و2002، وألمانيا التي صنعته مرتين، الأولى بين 1982 و1990، والثانية (في أربع نسخ متتالية) بين 2002 و2014.