فيديريكو كييزا يستجيب للنداء! جناح ليفربول يعود إلى منتخب إيطاليا بعد طول انتظار للمشاركة في مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم

كان آخر ظهور لـ«تشيزا» مع المنتخب الإيطالي في بطولة يورو 2024، حيث خرج «الأزوري» من البطولة على يد سويسرا في دور الـ16. وكانت تلك الهزيمة قد أثارت انتقادات شديدة للمنتخب وللجهاز الفني. ومنذ ذلك الحين، أصبح انسحابه المتكرر موضوعًا متكررًا، وبلغ الأمر ذروته بعدة ردود علنية من جانب «جاتوزو». ولم يخفِ المدرب إحباطه من هذا الوضع. وفي حديث له قبل بضعة أشهر، قال: "أنتم تعرفون ذلك جيدًا. تعرفون مشكلة تشيزا. تسألونني دائمًا نفس السؤال. أنا أستدعي تشيزا في كل استدعاء؛ وأتحدث معه دائمًا. المشكلة ليست في جاتوزو أو طاقمه؛ هو الذي يعاني من مشكلة، وليس نحن. أنتم تعرفون ذلك جيدًا. تسألونني دائمًا نفس السؤال، وأنا أجيب دائمًا بنفس الإجابة".

وأكد جاتوزو أن قرار الانسحاب جاء من اللاعب في كل مرة، مضيفاً: "نعم، هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي أشرح فيها هذا الأمر". ما الذي تغير هذه المرة لا يزال غير واضح، لكن قبول تشيزا للاستدعاء سيكون مصدر ارتياح كبير للفريق الذي افتقد إبداعه ومباشرته في الأطراف. ساهم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بهدفين وثلاث تمريرات حاسمة لليفربول هذا الموسم وفاز بجائزة أفضل لاعب في النادي لشهر سبتمبر.