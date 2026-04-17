Thuram Dimarco Inter CagliariGetty Images
Michael Baldoin و محمود خالد

حطم رقمًا قياسيًا في الكالتشيو .. ديماركو يصنع تاريخًا "لم يحققه جناح" أمام كالياري!

الدوري الإيطالي
إنتر
كالياري
فيديريكو ديماركو

إنتر يقطع خطوة جديدة نحو لقب (السيري آ)

خطوة أخرى نحو لقب الدوري، وأداء قوي آخر يقرّب إنتر بشكل نهائي من استعادة لقب بطل إيطاليا بعد خيبة الأمل التي عانى منها العام الماضي. كان من الممكن أن يؤدي رحيل سيموني إنزاجي ووصول مدرب شاب مثل كريستيان كيفو إلى تعقيد خطط النيراتزوري، لكن الواقع أثبت عكس ذلك تمامًا.

من بين المستفيدين الرئيسين من هذا التغيير على مقاعد البدلاء، فيديريكو ديماركو، الذي كان حاسمًا أيضًا ضد كالياري، بتمريرته الحاسمة الخامسة عشرة في هذا الدوري، ناهيك عن أهدافه الستة، ما يسمح له بتحديث سجل أرقامه الشخصية مرة أخرى.

مساهمة ديماركو لهدف تورام الأول، وأضف عليه ثنائية نيكولو باريلا وبيوتر زيلينسكي، صنعت فوز إنتر بثلاثية نظيفة على كالياري، من قلب ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي، بموسم 2025-2026.

هذا الانتصار قاد إنتر إلى النقطة الـ78، ليواصل التغريد في صدارة الـ(سيري آ)، بفارق 12 نقطة عن نابولي، الوصيف، بينما تجمد رصيد كالياري عند 33 نقطة، في المركز السادس عشر.

  • تمريرة حاسمة لـ تورام: وصل العدد إلى 15 هذا الموسم

    شوط أول صعب، لكن بداية الشوط الثاني كانت مبهجة؛ انطلاقة على الجانب الأيسر، لمسة رقيقة بالقدم اليسرى وتسديدة حاسمة من ماركوس تورام: وبذلك يسجل ديماركو تمريرته الحاسمة الخامسة عشرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

    هذا الرقم يضعه ضمن أفضل صانعي الأهداف في العصر الحديث للدوري المكون من 20 فريقًا (منذ موسم 2004/05): فقط لويس ألبرتو (15) وبابو جوميز (16)، وكلاهما في موسم 2019/20، تمكنا من تحقيق ذلك في موسم واحد.

  • ليس مجرد تمريرات حاسمة: بل 6 أهداف أيضًا

    ديماركو، وبقطع النظر عن دقته في تمرير الكرة لزملائه، ليس مجرد لاعب متخصص في صنع الأهداف، فمن موقعه كجناح في خط وسط مكون من خمسة لاعبين، تمكن اللاعب المولود عام 1997 من تسجيل ستة أهداف.

    وهذا إسهام إجمالي، بين الأهداف والتمريرات الحاسمة، يجعله بطل 21 هدفًا لفريق النيراتزوري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم.

  • لا يوجد لاعب خارجي مثله: ديماركو يحطم الأرقام القياسية

    لم يسبق لأي مدافع أو لاعب وسط جناح أن حقق أرقامًا مماثلة في موسم واحد من الدوري الإيطالي.

    وبذلك تجاوز ديماركو، بشكل نهائي، ماسيمو أودو، الذي كان قد سجل سبعة أهداف مع لاتسيو في موسم 2005/06، لكنه قدم "فقط" 13 تمريرة حاسمة.

  • هل هو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي هذا الموسم؟

    من الصعب القول إن كان ديماركو هو الفاعل الرئيسي في ما سيكون، على الأرجح، لقب «سكوديتو» يستحقه إنتر.

    مثله، أظهر كل من هاكان تشالهان أوغلو، ولاوتارو مارتينيز، أفضل ما لديهما على مدار فترات طويلة من الموسم، وساهموا بأهداف حاسمة في انطلاق الفريق في صدارة الترتيب.

    لكن ما يميز ديماركو هو استمرارية أدائه ومشاركته في أهداف النيراتزوري، وهي عوامل تجعله نجمًا بارزًا.

    بالنسبة للاعب الذي بدا قبل عام واحد فقط أنه لن يصمد لأكثر من ساعة في المباراة، أصبح اليوم أحد قادة الفريق وأحد اللاعبين الذين لا غنى عنهم.

