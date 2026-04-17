حطم رقمًا قياسيًا في الكالتشيو .. ديماركو يصنع تاريخًا "لم يحققه جناح" أمام كالياري!

خطوة أخرى نحو لقب الدوري، وأداء قوي آخر يقرّب إنتر بشكل نهائي من استعادة لقب بطل إيطاليا بعد خيبة الأمل التي عانى منها العام الماضي. كان من الممكن أن يؤدي رحيل سيموني إنزاجي ووصول مدرب شاب مثل كريستيان كيفو إلى تعقيد خطط النيراتزوري، لكن الواقع أثبت عكس ذلك تمامًا.

من بين المستفيدين الرئيسين من هذا التغيير على مقاعد البدلاء، فيديريكو ديماركو، الذي كان حاسمًا أيضًا ضد كالياري، بتمريرته الحاسمة الخامسة عشرة في هذا الدوري، ناهيك عن أهدافه الستة، ما يسمح له بتحديث سجل أرقامه الشخصية مرة أخرى.

مساهمة ديماركو لهدف تورام الأول، وأضف عليه ثنائية نيكولو باريلا وبيوتر زيلينسكي، صنعت فوز إنتر بثلاثية نظيفة على كالياري، من قلب ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي، بموسم 2025-2026.

هذا الانتصار قاد إنتر إلى النقطة الـ78، ليواصل التغريد في صدارة الـ(سيري آ)، بفارق 12 نقطة عن نابولي، الوصيف، بينما تجمد رصيد كالياري عند 33 نقطة، في المركز السادس عشر.