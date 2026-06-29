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Sevilla FC v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد فرهود

"أهانوا زوجتي ومغربي رفض معانقتي"!.. لاعب إسرائيلي يكشف عن معاناته النفسية في فياريال

مانور سولومون
فياريال
فيورنتينا
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الإنجليزي الممتاز

ماذا قال نجم فياريال الإسباني السابق؟..

تحدث اللاعب الإسرائيلي مانور سولومون، عن ما وصفه بـ"شهور العذاب" مع نادي فياريال الإسباني؛ والذي مثّله خلال الموسم الرياضي الماضي، ولمدة 4 أشهر فقط.

سولومون انضم إلى فياريال في الأول من سبتمبر 2025، قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لمدة موسم رياضي واحد فقط؛ قبل أن "يقطع إعارته" في يناير 2026، وينتقل إلى الفريق الإيطالي فيورنتينا.

  • Villarreal CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    كواليس انتقال مانور سولومون إلى فياريال

    وفي هذا السياق.. كشف اللاعب الإسرائيلي مانور سولومون، عن تلقيه عرضًا من نادي كريستال بالاس الإنجليزي، في بداية الميركاتو الصيفي لعام 2025.

    وقال سولومون في تصريحات مع قناة "سبورت 5": "إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، رفضت عرض كريستال بالاس؛ حيث تمسكت باستمراري في صفوف الفريق الأول، وقتها".

    وأشار اللاعب الإسرائيلي إلى تغيير إدارة توتنهام، رأيها في آخر أيام الميركاتو الصيفي الماضي؛ وذلك بعد حسم صفقة المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني "معارًا"، من العملاق العاصمي باريس سان جيرمان.

    وأضاف: "أرادوا توفير مقعد في قائمة الفريق، بعد التعاقد مع مواني؛ لذا تم إخباري بالاستغناء عني، في وقتٍ كانت فيه الخيارات قليلة للغاية أمامي".

    وأوضح مانور سولومون أنه اضطر للانتقال إلى نادي فياريال الإسباني، في آخر أيام الميركاتو الصيفي؛ رغم أنه لم يكن هُناك أي شخص يتحدث معه، سوى المدرب فقط.

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  • Sevilla FC v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    معاناة مانور سولومون نفسيًا في فياريال

    واستكمالًا لتصريحاته.. أكد اللاعب الإسرائيلي مانور سولومون، أنه لم يستمتع بالتدريبات وأجواء المباريات؛ وذلك خلال فترة لعبه في صفوف نادي فياريال الإسباني، من سبتمبر 2025 إلى يناير 2026.

    وعن ذلك يقول سولومون: "كان هُناك رجل مغربي في غرفة الملابس، لم يصافحني.. لم يأتِ ليعانقني بعد أن سجلت هدفًا".

    وفي تلك الفترة؛ كان فياريال يضم في صفوفه النجم المغربي إلياس أخوماش، الذي انتقل "معارًا" إلى رايو فاييكانو الإسباني في يناير 2026.

    وأضاف اللاعب الإسرائيلي: "لم أرغب في البقاء هُناك - أي فياريال -؛ لقد كان الأمر صعبًا عليّ نفسيًا".

  • FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-GETAFEAFP

    إهانة زوجة مانور سولومون في إسبانيا

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. اللاعب الإسرائيلي مانور سولومون زعم أنه تعرض لما اسماه "مضايقات"، في الملاعب الإسبانية المختلفة؛ وذلك خلال فترة لعبه في صفوف فريق فياريال الأول لكرة القدم، من سبتمبر 2025 إلى يناير 2026.

    وأشار سولومون أنه تعرض لهتافات عدائية مثل "مت" و"احترق"، خلال مبارياته المختلفة في الملاعب الإسبانية؛ إلى جانب إهانات أخرى وُجِهت لزوجته، على حد قوله.

    واستشهد اللاعب الإسرائيلي في ختام تصريحاته، بمباراة فياريال ضد إشبيلية، على أرضية ميدان "سانشيز بيزخوان" في الأندلس؛ قائلًا: "لقد رفع الجمهور علم فلسطين في وجهي، بالإضافة إلى آخر إسرائيليًا ملطخًا بالدماء".


  • ACF Fiorentina v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    مسيرة مانور سولومون في عالم الساحرة المستديرة

    اللاعب الإسرائيلي مانور سولومون البالغ من العمر 26 سنة، بدأ مسيرته الكروية في النادي المحلي ماكابي بيتاخ تيكفا؛ قبل خوض أول تجربة احترافية في يناير 2019، عندما انضم إلى نادي شاختار دونتسيك الأوكراني.

    ومن شاختار؛ انضم سولومون إلى نادي فولهام الإنجليزي صيف 2022، ولمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة.

    وفي صيف 2023.. قام نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بشراء عقد سولومون نهائيًا، من العملاق الأوكراني؛ ليعيره بعدها إلى مواطنه ليدز يونايتد، ثم فياريال الإسباني وفيورنتينا الإيطالي.

    وخلال فترة إعارته لفياريال، من سبتمبر 2025 إلى يناير 2026؛ خاض اللاعب الإسرائيلي 11 مباراة رسمية، مسجلًا خلالها هدفًا وصانعًا 4 آخرين.