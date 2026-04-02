AFP
فولارين بالوغون، المهاجم السابق في أرسنال واللاعب الحالي في المنتخب الأمريكي لكرة القدم، يُرتبط بعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل مستواه الرائع مع موناكو
الإنجاز الذي طال انتظاره
أخيرًا، استعاد المهاجم الأمريكي إيقاعه في ملعب «لويس الثاني» بعد بداية متقلبة لحياته في الإمارة. ففي أعقاب فترة إعارة حافلة بالأهداف مع فريق ريمس، واجه بالوغون في البداية صعوبة في تكرار ذلك النجاح، حيث وجد نفسه محصورًا خلف القائد السابق وسام بن يدر، ثم عانى لاحقًا من إصابات جاءت في وقت غير مناسب. ومع ذلك، تجاوز اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً هذه المرحلة الصعبة هذا الموسم، وتطور ليصبح نقطة محورية في تشكيلة فريق سيباستيان بوكوجنولي. وقد لفت انتباه الكشافين في جميع أنحاء أوروبا، حيث تشير تقارير من صحيفة "ليكيب" إلى أن الأندية الإنجليزية تستعد لاختبار عزيمة موناكو هذا الصيف.
إثبات خطأ المشككين
تطلبت مسيرة بالوغون في موناكو صبراً هائلاً، لا سيما بعد موسمه الأول الذي كان من الصعب فيه الحصول على دقائق لعب. كان من المفترض أن يفتح رحيل بن ييدر الباب أمامه، لكن مزيجاً من المشاكل البدنية وظهور ميكا بيريت أجبر لاعب المنتخب الأمريكي على انتظار فرصته. أخيراً، حجز بالوغون مكانه كلاعب أساسي بلا منازع. وقد أسكت المنتقدين بتسجيله 15 هدفاً وتقديمه خمس تمريرات حاسمة في 36 مباراة في جميع المسابقات.
المشاكل المالية والعقبات الضريبية
تعتبر الحالة المالية لبالوغون معقدة بشكل فريد مقارنة بزملائه في الفريق. ففي حين يتقاضى راتباً شهرياً إجمالياً قدره 230 ألف يورو، فإن جنسيته الأمريكية تمنعه من التمتع بالمزايا الضريبية التي تُمنح عادةً للمقيمين الأجانب في موناكو. وبدلاً من ذلك، يُطلب من المهاجم دفع ما يقارب 30 في المائة من دخله للحكومة الأمريكية. ورغم ذلك، ظل بالوغون مركزاً على كرة القدم. بعد أن حدّت إصابة في الكتف من قدرته على تسجيل أربعة أهداف فقط في الموسم الماضي، اختار البقاء والقتال من أجل مكانه بدلاً من البحث عن مخرج، وهو قرار يؤتي ثماره الآن بشكل كبير.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يبدو أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ستكون بمثابة مفترق طرق لإدارة نادي موناكو. ورغم أن عقد بالوغون يمتد حتى يونيو 2028، فإن عودته إلى أفضل مستوياته تجعل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز احتمالاً وارداً. لكن قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله، سيظل بالوغون مركزاً على إنهاء الموسم مع موناكو، الذي يحتل حالياً المركز السادس في الدوري الفرنسي، متأخراً بثلاث نقاط عن المراكز الثلاثة الأولى. ويواجه الفريق مارسيليا يوم الأحد المقبل.