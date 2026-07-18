"لم أصدق طلب بوتشيتينو بعد مباراة البوسنة" .. بالوجن يتحدث عن رد فعله بشأن تعليق طرده في كأس العالم!

وكان مهاجم منتخب الولايات المتحدة، فولارين بالوجن، قد تلقى بطاقة حمراء، من الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، خلال مباراة البوسنة والهرسك، في دور الـ32، على إثر تدخله العنيف، ضد طارق محرموفيتش.

وطبقًا للوائح البطولة، فإن البطاقة الحمراء تعني إيقاف بالوجن "تلقائيًا" وغيابه عن المباراة التالية أمام بلجيكا في دور الـ16، إلا أن الفيفا فاجأ الجميع، ببيان رسمي، ذكر فيه بأنه وفق المادة السابعة والعشرين من قانون الانضباط، فإن تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي للمباراة بحق فولاين بالوجن، قد تم تعليقه لفترة اختبار مدتها سنة واحدة.

وأثار هذا القرار جدلًا واسعًا، حيث ذكر الاتحاد البلجيكي، بأن قرار الفيفا يخالف المادة 10.5 من لائحة بطولة كأس العالم، وتجاهل المادة 66.4 من قانون الانضباط، فيما زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "حدة" الأزمة، حيث صرح بأنه طلب شخصيًا من جياني إنفانتينو، مراجعة قرار منح البطاقة الحمراء بحق بالوجن، حيث تم الأمر عبر اتصال هاتفي، الأمر الذي من حدة الاتهامات بوجود تدخلات تهدد استقلالية الفيفا.

وتوسعت أزمة إيقاف طرد بالوجن، حينما ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" بأن القرار قد تم اتخاذه بشكل فردي من قِبل محمد الكمالي، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، رغم أن اللجنة تتكون من 18 عضوًا، إلا أن الكمالي لم يستشر أي عضو، واستغل سلطته لإصدار حكم يقضي بتأجيل التنفيذ لفترة اختبار تمتد لعام كامل.