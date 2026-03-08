Getty
فوضى في أولد فيرم! الشرطة تفصل بين مشجعي سلتيك ورينجرز بعد اقتحام الملعب وتشويه مباراة ربع نهائي كأس اسكتلندا
اضطرابات بعد المباراة في إبروكس
وفقًا لتقرير BBC، انفجر التوتر الشديد الذي ساد مباراة ربع نهائي كأس اسكتلندا بشكل دراماتيكي فور صافرة النهاية. فاز سلتيك 4-2 بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 0-0 في الوقت الأصلي والإضافي، مما دفع مشجعيه المتحمسين إلى الاندفاع إلى عشب إبروكس المقدس في احتفال صاخب.
ومع ذلك، سرعان ما تحولت هذه المشاهد المبهجة إلى مشاهد قبيحة للغاية عندما اخترق مشجعو رينجرز الغاضبون الحواجز لمواجهة منافسيهم اللدودين. أطلقت مشاعل في الهواء، مما خلق بيئة شديدة السمية أجبرت الشرطة والمشرفين على تشكيل حاجز بشري عاجل بين المجموعتين قبل أن تهدأ الفوضى في النهاية.
عودة المخصصات الخارجية
كان هذا اللقاء المرتقب مهمًا بشكل خاص لأنه كان الأول من نوعه منذ عام 2018 الذي حصل فيه مشجعو سلتيك على كامل المقاعد المخصصة لهم في مدرج بروملوان. حضر المباراة حوالي 7500 مشجع زائر، في خطوة تهدف إلى استعادة الأجواء الحماسية التي عادة ما تشهدها مباريات الديربي الشهيرة.
على مدى عدة سنوات سابقة، تقلبت المقاعد المخصصة للزوار في كلا الملعبين بشكل كبير، وغالبًا ما تم تخفيضها إلى أقل من 1000 مقعد أو إلغاؤها بالكامل. وصفت وزيرة شؤون الضحايا وسلامة المجتمع في اسكتلندا، سيوبان براون، الفوضى التي أعقبت مباراة الكأس يوم الأحد بأنها "غير مقبولة".
وأضافت: "ما يثير القلق بشكل خاص هو الاستخدام المتهور للألعاب النارية التي كان من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة".
SFA تطلق تحقيقاً رسمياً
كما أصدر الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم بيانًا جاء فيه: "يدين الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم سلوك المشجعين الذين دخلوا الملعب بعد مباراة ربع نهائي كأس اسكتلندا للغاز اليوم في ملعب إبروكس. وسيتم إجراء تحقيق على الفور وفقًا لبروتوكول اللجنة القضائية".
المديرون يتفاعلون مع الفوضى
وتحدث مارتن أونيل، مدرب سلتيك، عن الأحداث العنيفة التي وقعت خلال المباراة في مقابلة بعد المباراة، قائلاً: "أنت تسألني الكثير من الأسئلة السياسية في هذه اللحظة التي أعيش فيها حالة من النشوة. لقد اندفع المشجعون، ووقعت أحداث كبيرة في النهاية، في كل مكان. أنا لا أقلل من شأنها على الإطلاق، سأفكر في الأمر وأتحدث إليك في الوقت المناسب".
على العكس من ذلك، ادعى داني رول، المدير الفني لفريق رينجرز، أنه لم يشهد إلى حد كبير المواجهات العدوانية التي شابت نهاية المباراة الشاقة. وفي حديثه إلى قناة Premier Sports بعد إخلاء الملعب بوقت قصير، أوضح سبب خروجه السريع من مقاعد البدلاء وعدم رؤيته لاقتحام الملعب، قائلاً ببساطة: "لست متأكداً مما حدث في النهاية، كنت في النفق".
