فوضى في الليجا.. جماهير رايو فاييكانو تجبر الحكم على تعليق مباراة أتلتيك بيلباو

وصلت التوترات التي ظلت تتفاقم لأشهر إلى نقطة الانهيار في حي فاييكاس بالعاصمة مدريد، حيث شنت الجماهير المحلية مظاهرة منسقة ضد إدارة النادي. ولم تكد المباراة تصل إلى دقيقتها الثالثة عشرة حتى انطلقت الموجة الأولى من المقذوفات نحو العشب، مما أجبر الحكم على إيقاف اللعب حفاظا على سلامة اللاعبين.

وتلا ذلك سلسلة من التوقفات المتكررة، في الوقت الذي كافح فيه مسؤولو النادي وقوات الشرطة لاستعادة السيطرة على ملعب تحول إلى ساحة للتمرد، وكان الهدف الأساسي لغضب الجماهير هو المالك والرئيس راؤول مارتين بريسا، الذي سئم المشجعون من إدارته بسبب نقص الاستثمار وتدهور حالة المرافق.



