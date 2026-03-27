أثبت المدافع الذي انتقل على سبيل الإعارة من توتنهام هوتسبير إلى هامبورغ، مرة أخرى قدرته التهديفية خلال الفوز الذي حققه المنتخب الكرواتي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية ضد كولومبيا التي ضمت النجم البارز لويس دياز من بايرن ميونيخ. وفي الدقيقة السادسة، سجل هدف التعادل المؤقت لفريقه بتسديدة بعيدة المدى.
"فوسكوفيتش ليس لاعبًا عاديًا": نجم هامبورغ الصاعد يفاجئ حتى زميل لويس دياز الكولومبي
بعد المباراة، لم يُختَر فوسكوفيتش «أفضل لاعب في المباراة» فحسب، بل أبدت الصحافة الكرواتية أيضًا إعجابها الشديد به. وكتبت صحيفة «سلوبودنا دالماسييا» من بين أمور أخرى: «فوسكوفيتش لاعب استثنائي». أما صحيفة «سبورتسكي نوفوستي» فذهبت أبعد من ذلك في الإشادة به قائلة: «لقد أصبح من الواضح الآن لكل المتشككين أنه قريب جدًا من الانضمام إلى تشكيلة المنتخب في كأس العالم».
فقد تألق فوسكوفيتش مرة أخرى كقائد للدفاع في مشاركته الثانية في التشكيلة الأساسية لكرواتيا ضد المنتخب الذي يحتل المرتبة 14 في التصنيف العالمي، بعد أن وضعه المدرب الوطني زلاتكو داليتش في قلب خط دفاعه المكون من ثلاثة لاعبين. وهو نظام أساسي يعرفه جيداً من خلال خبرته اليومية في الدوري مع فريق هامبورغ.
فوسكوفيتش يدخل سجلات التاريخ الكرواتية
إلى جانب أدائه القوي في الدفاع، يجعل فوسكوفيتش خصومه يخشونه بشكل خاص بفضل قوته في الرأس، والتي لعبت دوراً حاسماً في تسجيله لخمسة أهداف في الدوري الألماني. أما في المباراة ضد كولومبيا، فقد تجرأ على التسديد من مسافة حوالي 25 متراً، قبل أن تصل الكرة إلى الشباك بعد مسار متعرج.
"كان ذلك حظاً حقيقياً. حاولت التسديد بقدمي اليسرى من مسافة بعيدة، ودخلت الكرة المرمى وساعدت الفريق على الفوز، وهذا هو الأهم. إنه شعور رائع أن أسجل هدفاً مع المنتخب الوطني. أستمتع باللعب مع هؤلاء اللاعبين والتدرب معهم كل يوم"، قال فوسكوفيتش بعد المباراة، وتذكر المهاجم الدولي السابق إيفان كلاسنيتش: "أود أن أهدي له هذا الهدف، لأنه للأسف في المستشفى منذ بعض الوقت. إنها ليست فترة سهلة بالنسبة له." خضع اللاعب السابق في فريق فيردر بريمن لثلاث عمليات زرع كلى، وكان يعمل مؤخرًا كمدرب مساعد في نادي كرواتيا هامبورغ للهواة.
في غضون ذلك، دخل فوسكوفيتش سجلات التاريخ الكرواتي باعتباره ثاني أصغر لاعب يسجل هدفاً في مباراة دولية، حيث كان لوكا إيفانوسيتش هو الأصغر سناً منه في عام 2017، وهو الذي يبلغ من العمر حالياً 19 عاماً. وبالطبع، لم يغب انطلاقته في هذا الموسم عن أنظار الأندية الأوروبية الكبرى.
هل هو مكلف جدًا بالنسبة لبايرن؟ يبدو أن فوسكوفيتش يجري بالفعل محادثات مع برشلونة
يقال إن العديد من الأندية الكبرى تراقب فوسكوفيتش، الذي لا يزال مرتبطًا بتوتنهام هوتسبير حتى عام 2030. لكنه يبدو أنه تجاوز مستوى «السبورز» الآن. وبحسب ما يُقال، فإن نادي برشلونة يجري بالفعل محادثات مع اللاعب الشاب، الذي يتولى تمثيله بيني زهافي، والذي يحافظ على علاقة جيدة مع الرئيس جوان لابورتا، كما أنه يحظى باهتمام المدرب هانسي فليك.
كما يُقال إن ريال مدريد وليفربول وتشيلسي مهتمون به أيضًا. يقال إن بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند يراقبان وضع فوسكوفيتش عن كثب، لكن من المرجح أن يخسروا السباق المالي أمام برشلونة. على الأقل، من غير المرجح أن يدفع البطل الألماني أكثر من 60 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يُتداول حالياً كحد أدنى لصفقة الانتقال. خاصة وأن الثنائي دايوت أوبامكانو وجوناثان تاه لا يزالان في قمة مستواهما.
"لا يمكننا التعاقد مع كل لاعب جيد ترى الرأي العام أنه يجب أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ"، قال المدير الرياضي ماكس إيبرل مؤخرًا في هذا الصدد، مشيرًا أيضًا إلى مجلس الإشراف القوي برئاسة الرئيس الفخري أولي هونيس والرئيس التنفيذي السابق كارل-هاينز رومينيغه: "لأنه في مرحلة ما ستتدخل الجهة الأخرى وتقول: 'ماكس، نحن لسنا آلات طباعة نقود. لا يمكننا تضخيم تشكيلة الفريق بهذه الطريقة.' (...)"
لوكا فوسكوفيتش: إحصائيات أدائه مع نادي هامبورغ
مسابقة المباريات الأهداف تمريرات حاسمة الدوري الألماني 24 5 1 كأس ألمانيا 2 - -