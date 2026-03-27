"فوسكوفيتش ليس لاعبًا عاديًا": نجم هامبورغ الصاعد يفاجئ حتى زميل لويس دياز الكولومبي

إلى جانب أدائه القوي في الدفاع، يجعل فوسكوفيتش خصومه يخشونه بشكل خاص بفضل قوته في الرأس، والتي لعبت دوراً حاسماً في تسجيله لخمسة أهداف في الدوري الألماني. أما في المباراة ضد كولومبيا، فقد تجرأ على التسديد من مسافة حوالي 25 متراً، قبل أن تصل الكرة إلى الشباك بعد مسار متعرج.

"كان ذلك حظاً حقيقياً. حاولت التسديد بقدمي اليسرى من مسافة بعيدة، ودخلت الكرة المرمى وساعدت الفريق على الفوز، وهذا هو الأهم. إنه شعور رائع أن أسجل هدفاً مع المنتخب الوطني. أستمتع باللعب مع هؤلاء اللاعبين والتدرب معهم كل يوم"، قال فوسكوفيتش بعد المباراة، وتذكر المهاجم الدولي السابق إيفان كلاسنيتش: "أود أن أهدي له هذا الهدف، لأنه للأسف في المستشفى منذ بعض الوقت. إنها ليست فترة سهلة بالنسبة له." خضع اللاعب السابق في فريق فيردر بريمن لثلاث عمليات زرع كلى، وكان يعمل مؤخرًا كمدرب مساعد في نادي كرواتيا هامبورغ للهواة.

في غضون ذلك، دخل فوسكوفيتش سجلات التاريخ الكرواتي باعتباره ثاني أصغر لاعب يسجل هدفاً في مباراة دولية، حيث كان لوكا إيفانوسيتش هو الأصغر سناً منه في عام 2017، وهو الذي يبلغ من العمر حالياً 19 عاماً. وبالطبع، لم يغب انطلاقته في هذا الموسم عن أنظار الأندية الأوروبية الكبرى.