Goal.com
مباشرالتذاكر
Lionel Messi Inter Miami GFX GOAL ONLYGOAL AR
علي سمير

عدو ميسي تحول إلى حارسه الشخصي .. ليو ينسى "جراح النهائي" ويعود بنسخته الحقيقية في ليلة خاصة امام سان لويس!

فقرات ومقالات
إنتر ميامي ضد أتليتكو سان لويس
إنتر ميامي
أتليتكو سان لويس
كأس الدوريات الأمريكية
ليونيل ميسي
كاسيميرو

النجم الأرجنتيني يعود للتألق من جديد

ليو عاد إلينا من جديد، النسخة الحقيقية منه ظهرت بعد العودة من كأس العالم 2026، حيث سجل أول أهدافه منذ خسارة نهائي البطولة أمام إسبانيا، وذلك خلال مباراة إنتر ميامي مع أتلتيكو سان لويس في الجولة الأولى من بطولة كأس الدوريات.

ميسي غاب عن التسجيل في المباراة الأخيرة امام كولومبوس في الدوري الأمريكي، حيث اكتفى فريقه بالتعادل الإيجابي 2/2، قبل أن نرى صورة مغايرة له أمام الفريق المكسيكي، بالمباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، وفاز بها إنتر ميامي 4/2.

التقدم كان من نصيب أتلتيكو سان لويس، بتسجيل دافيد رودريجيز الهدف الأول، قبل أن يُعيد ميسي إنتر ميامي للصورة في الدقيقة الحادية عشر من زمن اللقاء.

هدف ميسي قلب الأمور تمامًا لصالح فريقه، حيث أضاف إنتر الثاني من خلال تيلاسكو ساجوفيا، قبل أن يعود ليو بهدف آخر قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل ميكايل الرابع "من صناعة ميسي" لتُحسم الأمور تمامًا، ليكون الهدف الثاني للخصم المكسيكي مجرد تحصيل حاصل!

  • Inter Miami CF v Atletico San Luis - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    ماذا قدم ميسي؟

    النجم الأرجنتيني كالعادة كان المُحرك لكل ما هو مميز لإنتر ميامي، في الوقت الذي ظهر فيه زميله الجديد كاسيميرو بمستوى جيد، تمكن من خلاله منح إنتر ميامي الأفضلية في وسط الملعب، عن طريق إفساد هجمات المنافس ونقل الكرة بصورة جيدة في مواقع خطيرة.

    عندما كان متاخرًا إنتر ميامي، ظهر ميسي لاستقبال كرة عرضية سددها في المرمى بصورة مباغتة، أظهرت سرعة البديهة التي يتمتع بها النجم الأرجنتيني رغم تقدمه في السن.

    تعادل ليو المبكر حول إنتر ميامي من فريق عليه مطاردة النتيجة، إلى خصم متحكم في زمام الأمور ويحاول التسجيل من أجل تحقيق الفوز، وكان ميسي على أعتاب تسجيل الثاني من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالقائم ومرت بسلام على مرمى الفريق المكسيكي.

    وعندما كانت النتيجة 2/1، ظهر النجم المخضرم من جديد ليقطع الشكوك تمامًا، ويقضي على أي فرصة لسان لويس من أجل معادلة النتيجة، باختراقه منطقة جزاء المنافس والتسجيل ببراعة كما اعتدنا منه.

    وعندما تعلق الأمر بصناعة الأهداف ظهر ميسي مرة أخرى، بتنفيذه ركلة حرة مميزة استغلها زميله ميكايل ليسجل الهدف الرابع.

    • إعلان
  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    تخطى صدمة المونديال؟

    الهدف الذي ذهب بسببه ميسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هو الابتعاد عن الضغوط التي مر بها في أوروبا، وتعرضه للهجوم والانتقاد لأسباب لا ذنب له فيها، ولسوء حظه أن تلك الظاهرة السلبية طاردته في المونديال أيضًا.

    الأرجنتين تعرضت لانتقادات عنيفة في البطولة بسبب أسلوبها العدواني ضد الخصوم، وعدم تركيزها على لعب كرة قدم جيدة، وعدم تقبل الهزيمة والاعتداء على لاعبي إسبانيا عقب خسارة نهائي البطولة.

    ميسي كان شريكًا في التعرض لهذا الهجوم العنيف، بل عانى من اتهامات أخرى، تخص تعرضه للمجاملة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقيام الحكام بمساعدة الأرجنتين من أجله، وهذا ما وصل إلى أسوأ صوره في دور الـ16 أمام مصر.

    ليو ظهر في حالة تأثر عقب خسارة النهائي بعد هذه الرحلة الصعبة التي تألق فيها مع الأرجنتين وفعل كل ما لديه، ولكن النهاية السعيدة لم تكن من نصيبه، ليكون السؤال بعدها لعشاقه : متى تعود ابتسامته من جديد؟

    الإجابة كانت اليوم أمام أتلتيكو سان لويس، كان من الواضح أن ميسي تخطى معاناة نهائي كأس العالم بشكل كامل، وعادت ابتسامته له من جديد بتسجيل هدفين ولعب تمريرة حاسمة.

    وقام بذلك في الظهور الأساسي الأول له منذ العودة لإنتر ميامي، ليصبح رصيده من الأهداف في مسيرته عمومًا 921 هدفًا "الأسرع في الوصول لهذا الرقم"، بالإضافة إلى 419 تمريرة حاسمة.

    ويعكس ما قدمه ميسي اليوم حالة التألق التي يعيشها على كل المستويات خلال عام 2026، حيث يصل رصيده من الأهداف في الدوري الأمريكي إلى 12 هدفًا و8 تمريرات حاسمة.

  • Inter Miami CF v Atletico San Luis - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    كاسيميرو ينسجم سريعًا

    النجم البرازيلي قرر ترك أوروبا بعد رحلة غير مستقرة مع مانشستر يونايتد، ليذهب إلى ميامي من أجل الاستمتاع بالسنوات الأخيرة من مسيرته في هدوء بجوار ميسي مع الفريق الأمريكي.

    كاسيميرو ارتكب كارثة في المباراة الأخيرة لإنتر ميامي أمام كولومبوس بالتسجيل في مرماه، لكن الأمور كانت مختلفة تمامًا خلال لقاء اليوم، حيث كان اللاعب الأبرز في الفريق بعد ميسي.

    في الوقت الذي اختفى فيه صديق ليو الأبرز رودريجو دي بول وغاب لويس سواريز عن المباراة عمومًا بسبب الإيقاف، كان كاسيميرو أحد نجوم المباراة مع ميسي، والأرقام تؤكد ذلك!

    لاعب الوسط البرازيلي قام بالتحامين ناجحين، واستخلص الكرة مرتين، وأبعدها عن مناطق الخطورة 3 مرات، ونجح في 4 التحامات أرضية من أصل 7 خلال المباراة.

    وهو ما يجعله بمثابة "الحارس الشخصي" لإبداع ميسي، بعدما كان عدوه في سنوات تنافسهما ضد بعضهما البعض في ريال مدريد وبرشلونة، حيث قام بالواجب الدفاعي على أكمل وجه مما مهد الطريق لليو من أجل أداء وظيفته الهجومية.

    وبالحديث عن ليو وكاسيميرو، انتشرت لقطة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها البرازيلي وهو يمسك بزميله الأرجنتيني محاولًا ممازحته، والتي استجاب لها ميسي بابتسامة، مما يعكس انسجامهما السريع بصفوف الفريق الأمريكي.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
كأس الدوريات الأمريكية
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
مونتيري crest
مونتيري
مونتيري
كأس الدوريات الأمريكية
ناشفيل crest
ناشفيل
ناشفيل
أتليتكو سان لويس crest
أتليتكو سان لويس
سان لويس