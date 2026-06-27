"لم نكن لنفوز بأي حال".. هالاند يدافع عن "مقامرة" مدرب النرويج أمام فرنسا!

أصر سولباكن على أنه لا يشعر بأي ندم على هذا النهج، مشيرًا إلى أن أولويته المطلقة كانت منح النرويج أفضل فرصة للذهاب بعيدًا في البطولة، بدلًا من المخاطرة باللاعبين الأساسيين في دور المجموعات.

وقال سولباكن بعد المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "دي تليجراف": "سأفعل ذلك مرة أخرى على الفور. نحن هنا للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، ويجب عليّ اتخاذ القرارات التي أعتقد أنها ستأخذنا لأبعد مدى. الشيء الوحيد الذي أشعر بالذنب تجاهه هو الجماهير التي تكبدت عناء السفر وكانت ترغب في رؤية إرلينج، ومارتن، وبقية النجوم".

كما دعم هالاند مدربه، واستبعد التلميحات التي أشارت إلى أن الدفع بالتشكيلة الأساسية للنرويج كان من شأنه أن يغير من نتيجة المباراة.

واعترف هالاند قائلًا: "قلت مسبقًا إنني لا أهتم، ولا يزال هذا هو الحال. فرنسا كانت الفريق الأفضل على أي حال. حتى لو لعبنا بأقوى 11 لاعبًا لدينا، لا أعتقد أننا كنا قادرين على إلحاق الهزيمة بهم".