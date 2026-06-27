دافع إرلينج هالاند عن القرار المثير للجدل الذي اتخذه ستوله سولباكن بإراحة العديد من اللاعبين الأساسيين خلال هزيمة النرويج القاسية أمام فرنسا، مؤكدًا أن النتيجة لم تكن لتتغير. ويعتقد المهاجم أن سياسة المداورة تضع النرويج في موقف أقوى قبل مراحل خروج المغلوب رغم الانتقادات الواسعة.
"لم نكن لنفوز بأي حال".. هالاند يدافع عن "مقامرة" مدرب النرويج أمام فرنسا!
سولباكن يتمسك بمقامرته الجريئة
تعرض مدرب النرويج، سولباكن، لانتقادات حادة بعد إجراء عشرة تغييرات دفعة واحدة على تشكيلته الأساسية في المواجهة الحاسمة بدور المجموعات في كأس العالم ضد فرنسا. ورغم أن احتلال صدارة المجموعة كان لا يزال ممكنًا حسابيًا، فإن قرار إشراك ما يعد عمليًا "فريقًا رديفًا" أثار حفيظة الجماهير والنقاد على حد سواء، حيث كان فريدريك أورسنيس هو اللاعب الوحيد الذي حافظ على مكانه من المباراة السابقة.
استغلت فرنسا ضعف التشكيلة النرويجية وحققت انتصارًا مقنعًا بنتيجة 4-1. وظل النجوم أمثال إرلينج هالاند، ومارتن أوديجارد، وأنطونيو نوسا على مقاعد البدلاء، حيث وضع سولباكن الأولوية للحفاظ على جاهزيتهم البدنية للأدوار الإقصائية.
- AFP
هالاند يدافع عن القرار
أصر سولباكن على أنه لا يشعر بأي ندم على هذا النهج، مشيرًا إلى أن أولويته المطلقة كانت منح النرويج أفضل فرصة للذهاب بعيدًا في البطولة، بدلًا من المخاطرة باللاعبين الأساسيين في دور المجموعات.
وقال سولباكن بعد المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "دي تليجراف": "سأفعل ذلك مرة أخرى على الفور. نحن هنا للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، ويجب عليّ اتخاذ القرارات التي أعتقد أنها ستأخذنا لأبعد مدى. الشيء الوحيد الذي أشعر بالذنب تجاهه هو الجماهير التي تكبدت عناء السفر وكانت ترغب في رؤية إرلينج، ومارتن، وبقية النجوم".
كما دعم هالاند مدربه، واستبعد التلميحات التي أشارت إلى أن الدفع بالتشكيلة الأساسية للنرويج كان من شأنه أن يغير من نتيجة المباراة.
واعترف هالاند قائلًا: "قلت مسبقًا إنني لا أهتم، ولا يزال هذا هو الحال. فرنسا كانت الفريق الأفضل على أي حال. حتى لو لعبنا بأقوى 11 لاعبًا لدينا، لا أعتقد أننا كنا قادرين على إلحاق الهزيمة بهم".
فرنسا.. قوة هائلة
أشاد هالاند بجودة المنتخب الفرنسي بعد مشاهدة "الديوك" يسيطرون بالطول والعرض على مجريات اللقاء. وسلط الضوء على العمق والجودة في تشكيلتهم، معربًا عن اعتقاده بأنهم سيكونون من بين أبرز المرشحين للذهاب بعيدًا في البطولة.
وأضاف هالاند: "فرنسا تمتلك لاعبين من طراز عالمي في كل مركز. [كيليان] مبابي، [مايكل] أوليز، [عثمان] ديمبيلي... إنهم يواصلون الهجوم بلا هوادة. سيشكلون كابوسًا لأي فريق، وأعتقد بصدق أنهم قادرون على الذهاب بعيدًا جدًا. ما أظهروه أمامنا كان مرعبًا".
- Getty Images Sport
النرويج تفكر في الأدوار الإقصائية
يتحول تركيز النرويج الآن إلى مواجهة دور الـ32 المرتقبة أمام كوت ديفوار. ويأمل سولباكن أن تؤتي مغامرته بإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين ثمارها، مع توقع عودة هالاند وأوديجارد، وبقية عناصر التشكيلة الأساسية وهم في قمة انتعاشهم البدني لخوض معركة خروج المغلوب.