بسبب عرض من المغرب .. أنباء عن انهيار انتقال فوزينيا إلى كولو كولو

حتى هذه اللحظة، لم يلتحق فوزينيا بفريقه الجديد كولو كولو رغم الإعلان عن الصفقة، وخرج وكيل اللاعب في تصريحات إعلامية وأكد أن سبب تعطل سفر اللاعب من محل إقامته في البرتغال يعود لرغبته في إنهاء بعض الإجراءات الشخصية قبل المغادرة نهائيًا نحو تشيلي.

ولكن "بيو بيو" التشيلية قالت إن السبب الحقيقي وراء عدم سفر اللاعب حتى الآن هو رغبته في التراجع عن الانضمام إلى كولو كولو، والالتحاق بمدربه في المنتخب بوبيستا في نهضة بركان المغربي، وذلك عقب دخول النادي في مفاوضات مع المدرب بالأيام الأخيرة.

خايمي بيزارو، المسؤول في كولو كولو، علق مع "تي إن تي، على غياب الحارس وأكد أن الصفقة مهددة: "طلب بعض الأيام للتفكير ولكن أستبعد أن يكون سوق الانتقالات السبب، أتمنى أن يتم حل كل الأمور قريبًا".

وتكهنت تقارير بأن السبب وراء تراجع فوزينيا عن الانضمام إلى كولو كولو يعود إلى مسألة منعه من حمل اسمه الشهير على القميص، إذ ينص القانون في تشيلي على حمل القميص اسم اللاعب الرسمي ويمنع استخدام الألقاب، وإن كان يفترض أن يصوت رؤساء الأندية الجمعة على قانون لتغيير الأمر.