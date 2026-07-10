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Yosua Arya و أحمد فرهود

تخليد اسمه بأغرب طريقة.. فوزينيا يتحوّل إلى "اكتشاف علمي جديد" بسبب كأس العالم!

كأس العالم
دياس فوزينيا
كاب فيردي

أحد أبرز نجوم مونديال 2026..

حظي فوزينيا، حارس مرمى منتخب كاب فيردي، بتكريم غير عادي؛ بعد أن أطلق الباحث الإسباني خيسوس أورتيا اسمه، على اكتشاف بحري جديد.

هذا التكريم؛ جاء في أعقاب الأداء المتميز الذي قدمه فوزينيا في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

  • Argentina v Cabo Verde: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تكريم علمي مستوحى من إنجاز فوزينيا العالمي

    أطلق الباحث الإسباني خيسوس أورتيا، اسم حارس مرمى منتخب كاب فيردي فوزينيا، على نوع جديد من "الرخويات البحرية"، تم اكتشافه مؤخرًا؛ وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أثليتيك".

    النوع الجديد من "الرخويات البحرية"، الذي أُطلِق عليه اسم "ألديسا فوزينهاي"؛ هو حلزون بحري أحمر صغير، يبلغ طوله حوالي أربعة مليمترات.

    وقد تم اكتشاف هذا النوع في منطقة البحر الكاريبي، بالقرب من هافانا في كوبا وجوادلوب؛ وذلك بالتزامن مع بطولة كأس العالم 2026، والمستوى المتميز الذي قدّمه فوزينيا البالغ من الهمر 40 سنة.

    وبصفةٍ عامة.. يربط هذا التكريم، بين كرة القدم وعلم الأحياء البحرية، بطريقة غير معتادة؛ مع الاعتراف في الوقت نفسه بتأثير فوزينيا، خلال المراحل الأخيرة من مسيرته الكروية.

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  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    لماذا اختار أورتيا اسم "فوزينيا"؟

    واستكمالًا لخبرها.. كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" مساء اليوم الجمعة، عن السبب وراء اختيار الباحث الإسباني خيسوس أورتيا، اسم حارس كاب فيردي فوزينيا تحديدًا؛ لإطلاقه على اكتشافه الجديد، بالتزامن مع بطولة كأس العالم 2026.

    الصحيفة أكدت أن أورتيا، أراد تقديم الشكر إلى شعب كاب فيردي، خاصة أنه تربطه علاقة وثيقة مع هذا البلد؛ حيث حصل على "وسام الاستحقاق البيئي" عام 2023، تقديرًا لمساهماته في دراسة التنوع البيولوجي البحري في جميع أنحاء الأرخبيل.

    وألهمت هذه العلاقة الباحث الإسباني؛ لتسمية اكتشافه البحري الجديد باسم فوزينيا، الذي تألق مع كاب فيردي في المونديال.

    وليست هذه المرة الأولى التي يكرّم فيها أورتيا لاعب كرة قدم بهذه الطريقة؛ فقد سبق لأستاذ جامعة أوفييدو أن أطلق اسم حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب كوستاريكا السابق كيلور نافاس، على نوع جديد من الحلزونات البحرية الصغيرة عام 2019.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    إرث رائع خارج المستطيل الأخضر!

    أدى مستوى حارس كاب فيردي فوزينيا، في بطولة كأس العالم 2026، إلى اكتسابه شهرة عالمية؛ فقد أصبح أكبر لاعب يُشارك في أول ظهور لبلده في هذا الحدث، عن عمر 40 سنة و12 يومًا.

    وأضاف فوزينيا بذلك؛ إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الكروية، التي شملت اللعب في أندية بـ"الرأس الأخضر، مولدوفا، سلوفاكيا، قبرص والبرتغال".

    كما ارتفعت شعبية فوزينيا بشكلٍ كبير خلال البطولة؛ فقد وصل عدد متابعيه على منصة "انستجرام" إلى 28.5 مليون متابع، بعد أن كانوا 50 ألفًا فقط قبل أولى مباريات كاب فيردي في المونديال.


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  • FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPVAFP

    بطولة كأس عالم تاريخية

    شارك الحارس المخضرم فوزينيا، في جميع مباريات منتخب كاب فيردي ببطولة كأس العالم 2026؛ حيث حافظ على نظافة شباكه ضد منتخبي إسبانيا والسعودية، في الجولتين الأولى والثالثة من دور المجموعات.

    كما قدم فوزينيا أداءً مبهرًا، في المباراة التي خسرها كاب فيردي (2-3) ضد منتخب الأرجنتين؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    وفي هذه المباراة.. أنقذ الحارس الأربعيني، سبع أهداف محققة؛ جعلته يثبت قيمته الكبيرة، رغم توقف مغامرة منتخب كاب فيردي عند دور الـ32.