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فورلان يشرح كيف "يضر" كريستيانو رونالدو بفرص البرتغال في كأس العالم!
تقلب الأداء في مرحلة المجموعات
كان أداء رونالدو في مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026 قصة تتأرجح بين نقيضين. فبعد أداء مخيب للآمال في المباراة الافتتاحية التي انتهت بالتعادل أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، عاد نجم «النصر» بقوة وسجل هدفين في الفوز الساحق 5-0 على أوزبكستان، مؤكداً بثقة أنه «عاد» إلى أفضل مستوياته. لكن أداءه المتواضع مرة أخرى في المباراة التالية التي انتهت بالتعادل أمام كولومبيا، دفع الكثيرين مرة أخرى إلى التساؤل عما إذا كان وجوده في التشكيلة الأساسية مفيداً للفريق بالفعل.
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فورلان: رونالدو هو العائق الذي يعيق هجوم البرتغال
في حديثه خلال برنامج «La Casa del Kun» على قناة ESPN، قدم فورلان — زميله السابق في مانشستر يونايتد والفائز بالكرة الذهبية في كأس العالم 2010 — وجهة نظر المهاجم بشأن هذه المسألة، مشيرًا إلى أن طبيعة رونالدو الثابتة تجعل المهمة سهلة للغاية بالنسبة لمدافعي الفريق المنافس. ورغم أن المهاجم المخضرم لا يزال يمثل تهديدًا خطيرًا داخل منطقة الجزاء، فإن افتقاره إلى الحركة يمنع البرتغال من توسيع الملعب وخلق مساحات للاعبين المبدعين الآخرين في الفريق.
وأوضح فورلان قائلاً: «أتحدث بصفتي مهاجماً، المشكلة هي أن كريستيانو يتواجد في الوسط، فهو على طبيعته، وهو يلعب في مركز رقم 9، ويبقى هناك للاستفادة من فرصة التسجيل لأنه لم يعد يخرج للبحث عن الكرة، لكنه في النهاية يحد من حرية حركة البرتغال». "إنها الحالة النموذجية التي كنا نقول فيها: 'سأبقى هنا لأنني قريب من المرمى لأحرز هدفاً'، لكنك لا تدرك أنك في النهاية تضر بفريقك لأن كلا المدافعين المركزيين يبقون هناك، ولا تتحرك. يظل المدافعان المركزيان في مكانهما، يصبح أحدهما نقطة مرجعية ويُترك الآخر خارج اللعبة. لا يوجد من يمكنه الوصول إليك لأنك تبدأ في إغلاق تلك المساحة."
نصيحة لأحد رموز مانشستر يونايتد
مع وجود تشكيلة تضم لاعبين من أمثال برونو فرنانديش وبرناردو سيلفا ورافائيل ليو، يؤكد الأوروغواياني أن تعديلاً طفيفاً في عقلية رونالدو قد يطلق العنان لبقية القوة الهجومية للفريق.
وقدم فورلان نصيحة واضحة لزميله السابق في أولد ترافورد إذا أراد قيادة البرتغال إلى المجد. وقال: «إذا تحرك قليلاً نحو الأجنحة، فسيتمكن اللاعبون الآخرون من التوغل ويمكنه هو المشاركة في الهجوم. هذا هو المكان الذي تتعثر فيه البرتغال لأنها لا تنفجر هجومياً، حيث ينتهي كل شيء بالاتجاه إلى جانب واحد، وهو ما يشكل في الواقع ممرًا ضيقًا. لا أقول إنها مشكلة، بل يتعلق الأمر بجعله يفهم ذلك. أن نقول له: «تحرك، ابتعد عن هناك حتى تتمكن من فعل شيء ما»."
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مفترق طرق رونالدو في كأس العالم
مع استعداد البرتغال لخوض مباريات الأدوار الإقصائية، تتزايد الضغوط على روبرتو مارتينيز لإدارة دور قائد فريقه. وقد أثبت رونالدو بالفعل أنه لا يزال قادراً على إيجاد طريقه إلى شباك الخصم، لكن «المأزق» الذي وصفه فورلان لا يزال يمثل مصدر قلق كبير في مواجهة منافسين من الطراز الرفيع قادرين على إعاقة هجوم يمكن توقع مساره بسهولة. ويبقى أن نرى ما إذا كان الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية مستعداً لتكييف أسلوب لعبه في هذه المرحلة المتأخرة من مسيرته. نجحت البرتغال في بلوغ دور الـ32، حيث ستواجه كرواتيا، لكن إذا أرادت المضي قدماً حتى النهاية، فقد تحتاج إلى أن يتخلى أعظم لاعب في تاريخها عن دوره كنقطة مرجعية ثابتة، ويبدأ في خلق المساحات التي يحتاجها زملاؤه بشدة.