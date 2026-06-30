فورلان يشرح كيف "يضر" كريستيانو رونالدو بفرص البرتغال في كأس العالم!

في حديثه خلال برنامج «La Casa del Kun» على قناة ESPN، قدم فورلان — زميله السابق في مانشستر يونايتد والفائز بالكرة الذهبية في كأس العالم 2010 — وجهة نظر المهاجم بشأن هذه المسألة، مشيرًا إلى أن طبيعة رونالدو الثابتة تجعل المهمة سهلة للغاية بالنسبة لمدافعي الفريق المنافس. ورغم أن المهاجم المخضرم لا يزال يمثل تهديدًا خطيرًا داخل منطقة الجزاء، فإن افتقاره إلى الحركة يمنع البرتغال من توسيع الملعب وخلق مساحات للاعبين المبدعين الآخرين في الفريق.

وأوضح فورلان قائلاً: «أتحدث بصفتي مهاجماً، المشكلة هي أن كريستيانو يتواجد في الوسط، فهو على طبيعته، وهو يلعب في مركز رقم 9، ويبقى هناك للاستفادة من فرصة التسجيل لأنه لم يعد يخرج للبحث عن الكرة، لكنه في النهاية يحد من حرية حركة البرتغال». "إنها الحالة النموذجية التي كنا نقول فيها: 'سأبقى هنا لأنني قريب من المرمى لأحرز هدفاً'، لكنك لا تدرك أنك في النهاية تضر بفريقك لأن كلا المدافعين المركزيين يبقون هناك، ولا تتحرك. يظل المدافعان المركزيان في مكانهما، يصبح أحدهما نقطة مرجعية ويُترك الآخر خارج اللعبة. لا يوجد من يمكنه الوصول إليك لأنك تبدأ في إغلاق تلك المساحة."