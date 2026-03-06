Goal.com
Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

"فورزا رودريغو!" - نجوم ريال مدريد يستغلون مباراة سيلتا فيغو للكشف عن قمصان دعم زميلهم بعد إصابته القاسية في الرباط الصليبي الأمامي

أظهر نجوم ريال مدريد جبهة موحدة قبل مباراة الدوري الإسباني ضد سيلتا فيغو، وأرسلوا رسالة صادقة إلى زميلهم المصاب رودريغو غويس. قبل انطلاق المباراة في ملعب بالاييدوس، ظهر الفريق مرتديًا قمصانًا بيضاء كُتب عليها "Força Rodrygo" (قوة رودريغو)، في تكريم له بعد إصابته المروعة في الركبة. جاءت هذه اللفتة بعد أن أكد القسم الطبي للنادي "تمزق الرباط الصليبي الأمامي" الذي سيؤدي إلى غيابه عن كأس العالم.

  • نهاية مدمرة لموسم رودريغو

    كما أكد التقرير الطبي إصابة اللاعب بتمزق في الغضروف الخارجي للساق اليمنى، وهو تشخيص مدمّر ينهي مسيرة البرازيلي البالغ من العمر 25 عامًا مع ناديه ومنتخب بلاده خلال هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

  • Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ضربة قاضية في نهاية الموسم للبرازيلي

    حدثت الإصابة بعد 11 دقيقة فقط من دخول رودريغو كبديل في مباراة جيتافي يوم 2 مارس. وستؤدي خطورة الإصابة إلى غيابه عن بقية الموسم المحلي، ودور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم المقبلة. عادةً ما يتطلب التعافي من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي ما بين سبعة وتسعة أشهر من إعادة التأهيل، مما يمثل انتكاسة كبيرة للمهاجم في مرحلة حاسمة من مسيرته.

  • رودريغو يتحدث عن إصابته "القاسية"

    ونشر اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي ما يشعر به من حزن: "أحد أسوأ أيام حياتي، كم كنت أخشى هذه الإصابة دائمًا. ربما كانت الحياة قاسية عليّ قليلاً مؤخراً". على الرغم من الألم، ظل صامداً، مضيفاً: "لن أشارك في بقية الموسم مع ناديي ولن أشارك في كأس العالم مع بلدي، وهو حلم يعرف الجميع مدى أهميته بالنسبة لي. وكل ما يمكنني فعله هو أن أكون قوياً كالعادة؛ فهذا ليس بالأمر الجديد".

  • CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    أزمة اختيار لاعبين في فريق لوس بلانكوس

    تضع هذه الإصابة المدرب ألفارو أربيلوا في مأزق تكتيكي كبير. مع غياب رودريغو وكيليان مبابي حالياً، يتم اختبار عمق خط هجوم ريال مدريد كما لم يحدث من قبل. سيتطلب غياب هذا المهاجم المهم من أعضاء الفريق الآخرين أن يرفعوا مستوى أدائهم على الفور مع دخول الموسم مرحلته الأكثر حسماً، بينما يتعين على المنتخب البرازيلي أيضاً إيجاد بديل لأحد أسلحته الرئيسية.

