فوتوا الموعد النهائي.. مانشستر سيتي يرفض التخلي عن حُلمه في سوق الانتقالات!

اتخذت مساعي مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعب خط وسط تشيلسي فرنانديز منعطفاً جديداً، في الوقت الذي يواصل فيه النادي متابعة اللاعب الدولي الأرجنتيني. وكان تشيلسي قد حدد موعداً نهائياً صارماً في الساعة 5 مساءً من يوم الجمعة الماضي لأي نادٍ يرغب في تفعيل القيمة التقديرية التي تمت مناقشتها سابقاً للاعب.

وعلى الرغم من إعجاب مانشستر سيتي الطويل الأمد باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، إلا أنه اختار عدم تقديم عرض رسمي مكتوب قبل الموعد النهائي، مما أعاد زمام المبادرة في المفاوضات إلى تشيلسي مع دخول فترة الانتقالات أسبوعيها الأخيرين.

وبينما انقضت الفرصة الأولية لضمان التعاقد مع فرنانديز وفقًا للشروط التي تمت مناقشتها سابقًا، لا يزال مانشستر سيتي يراقب عن كثب وضعه في ستامفورد بريدج، وفقًا لـ"سكاي سبورتس".

لم يعد بإمكان اللاعب الأرجنتيني الانتقال مقابل مبلغ 120 مليون جنيه إسترليني الذي تم الاتفاق عليه، حسبما ورد، مع ممثليه في مايو، مما يعني أن مانشستر سيتي قد يواجه الآن سعرًا أعلى إذا قرر تكثيف مساعيه قبل الموعد النهائي المحدد في 1 سبتمبر.