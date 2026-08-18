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فوتوا الموعد النهائي.. مانشستر سيتي يرفض التخلي عن حُلمه في سوق الانتقالات!
السيتي يفشل في تجاوز عتبة تشيلسي الحاسمة
اتخذت مساعي مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعب خط وسط تشيلسي فرنانديز منعطفاً جديداً، في الوقت الذي يواصل فيه النادي متابعة اللاعب الدولي الأرجنتيني. وكان تشيلسي قد حدد موعداً نهائياً صارماً في الساعة 5 مساءً من يوم الجمعة الماضي لأي نادٍ يرغب في تفعيل القيمة التقديرية التي تمت مناقشتها سابقاً للاعب.
وعلى الرغم من إعجاب مانشستر سيتي الطويل الأمد باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، إلا أنه اختار عدم تقديم عرض رسمي مكتوب قبل الموعد النهائي، مما أعاد زمام المبادرة في المفاوضات إلى تشيلسي مع دخول فترة الانتقالات أسبوعيها الأخيرين.
وبينما انقضت الفرصة الأولية لضمان التعاقد مع فرنانديز وفقًا للشروط التي تمت مناقشتها سابقًا، لا يزال مانشستر سيتي يراقب عن كثب وضعه في ستامفورد بريدج، وفقًا لـ"سكاي سبورتس".
لم يعد بإمكان اللاعب الأرجنتيني الانتقال مقابل مبلغ 120 مليون جنيه إسترليني الذي تم الاتفاق عليه، حسبما ورد، مع ممثليه في مايو، مما يعني أن مانشستر سيتي قد يواجه الآن سعرًا أعلى إذا قرر تكثيف مساعيه قبل الموعد النهائي المحدد في 1 سبتمبر.
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الترحيب في ستامفورد بريدج يزيد من حالة عدم اليقين
أصبحت الأجواء المحيطة بفرنانديز أكثر تعقيدًا في أعقاب ظهوره الأخير في مباراة ودية قبل بدء الموسم. خلال فوز تشيلسي 3-1 على ريال سوسييداد يوم السبت، دخل لاعب الوسط الملعب كبديل في الشوط الثاني، لكنه قوبل بصيحات استهجان مسموعة من أجزاء من جماهير الفريق المضيف.
وعلى الرغم من رد فعل الجماهير، يُعتقد أن مدرب تشيلسي الجديد تشابي ألونسو معجب كبير بالقدرات الفنية للاعب وتنوعه التكتيكي. وتشير التقارير إلى أن النادي يخطط للاحتفاظ بالفائز بكأس العالم ما لم يرد عرض خيالي حقاً يتيح له إعادة الاستثمار بكثافة في تشكيلة الفريق.
رحيل رودري يترك خط وسط مانشستر سيتي مكشوفًا
يعود اهتمام مانشستر سيتي المستمر بفيرنانديز إلى الفراغ الكبير في خط وسط الفريق. يستعد النادي للحياة بدون عدد من اللاعبين الأساسيين، وأبرزهم رودري. ومن المقرر أن يخضع اللاعب الدولي الإسباني، الفائز بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي والحائز السابق على جائزة الكرة الذهبية، للفحوصات الطبية في برشلونة قبل انتقاله مقابل 65.4 مليون جنيه إسترليني.
وقد اعتُبر العرض الثالث الذي قدمه العملاق الكتالوني عرضاً لا يمكن رفضه بالنسبة للاعب لم يتبق له سوى عام واحد في عقده مع ملعب الاتحاد. ويمثل رحيله خسارة فادحة لماريسكا، الذي كان يعتبر الإسباني قلب نظامته التكتيكية.
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النادي يستهدف بوعدي في إطار عملية إعادة هيكلة خط الوسط
ولا تقتصر التغييرات على رودري فحسب، حيث من المقرر أن يغادر تيجاني ريندرز كرة القدم الأوروبية أيضًا. ويقترب لاعب الوسط من الانتقال إلى نادي القادسيّة السعودي في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 51 مليون جنيه إسترليني.
مع رحيل العديد من اللاعبين عن النادي، يتفاوض مانشستر سيتي أيضًا بشكل مكثف مع نادي ليل للحصول على خدمات اللاعب الدولي المغربي أيوب بوعدي، ويُعتقد أن ليل يطلب مبلغًا يقارب 85 مليون جنيه إسترليني، وقد أكد مدرب الفريق دافيد أنشيلوتي أن المفاوضات بين الناديين تسير على ما يرام.
ومع ذلك، فإن السعي وراء بوعدي لم يثبط بعد رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع لاعب كبير مثل فرنانديز، وفقًا لما ذكره بن جاكوبس.
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