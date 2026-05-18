"اعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا".. فهد سندي يحسم مستقبله مع الاتحاد رسميًا ويؤكد: لم نفشل ولكن!

وفي هذا السياق.. أعلن فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، انتهاء ولايته في منتصف أغسطس 2026، بشكلٍ رسمي.

سندي كشف عن أنه لا ينوي الترشح لـ"ولاية جديدة"؛ قائلًا: "الحمل ثقيل للغاية.. ولا أرغب في البقاء بعد نهاية فترتي في منتصف أغسطس".

وشدد سندي على أنه سيبقى مشجعًا للعميد الاتحادي، حتى بعد رحيله عن منصبه بشكلٍ رسمي؛ مشددًا على أن خدمة هذا الكيان من أي مكان شرف كبير للغاية، قائلًا: "أنا أسير على مبدأ (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا.. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا)".

وبخصوص المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، رفض رئيس الاتحاد الحديث عن مصيره الآن؛ مؤكدًا أن القرار الرسمي سيكون بعد آخر مباراة للفريق، يوم 21 مايو الجاري.