وسط مطالب جمهور الاتحاد لرئيس مجلس إدارة ناديهم "المؤسسة غير الربحية" فهد سندي بالرحيل، كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن خطة الأخير في النادي الجداوي.
"هذا تمادي مستفز" .. الكشف عن خطة فهد سندي في الاتحاد بعد مطالب الجمهور برحيله
ما القصة؟
يمر الاتحاد الموسم الجاري بفترة تراجع كبرى، بعدما كان قد توج الموسم الماضي بطلًا لدوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
في الموسم الجاري، ودّع العميد بطولة كأس السوبر السعودي، كأس الملك، وفقد الأمل في المنافسة على لقب دوري روشن، ولم يتبق له سوى دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي وصل به لدور الـ16، حيث من المقرر أن يلتقي بالوحدة الإماراتي الأسبوع المقبل.
عطفًا على ذلك، يطالب جمهور الاتحاد حاليًا بإقالة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، وكذلك الثنائي الأجنبي؛ الرئيس التنفيذي دومينجوس سواريز والمدير الرياضي رامون بلانيس، بجانب إدارة فهد سندي.
خطة فهد سندي في الاتحاد
رغم الحملة الاتحادية الكبرى الدائرة على منصات التواصل الاجتماعي للضغط لرحيل فهد سندي ومجلسه وبقية المسؤولين، لكن يبدو أنه ليس هناك من يعبأ بهذه المطالب!
بحسب الإعلامي الرياضي الاتحادي فإن فهد سندي يخطط للبقاء على مقعد رئاسة النادي الجداوي لمدة موسمين مقبلين.
غرابة هذا القرار تكمن في أنه منذ اللحظة الأولى له على مقعد الرئيس تعرض للكثير من الانتقادات..
في البداية، كانت الانتقادات لتفاعله المستمر مع الجماهير عبر حسابه على منصة "إكس"، ما كان يوقعه في الكثير من الأخطاء والتصريحات الجدلية، حتى توقف عن تلك العادة.
لكن اختفاءه عن المشهد لم يمنع الهجوم عليه، إذ يحمله الجمهور مسؤولية الميركاتو الشتوي الأخير ورحيل نجوم الفريق ككريم بنزيما ونجولو كانتي، بخلاف تراجع النتائج والأداء.
"هذا التمادي مستفز"
من جانبه، علق الإعلامي الرياضي الاتحادي على النبأ الذي ذاعه للجماهير بشأن سعي فهد سندي للبقاء رئيسًا لموسمين مقبلين، واصفًا ذلك بـ"التمادي المستفز".
وكتب البكيري، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "صورة مع التحية إلى وزير الرياضة، صورة مع التحية صندوق الاستثمارات العامة .. النادي العريق لا يستحق هذا التمادي المستفز للمدرج المهيب لعميد البلد".
وماذا بعد بالنسبة للاتحاد؟
العميد يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 45 نقطة فقط، بعدما تلقى الهزيمة أول أمس الأربعاء، أمام نيوم (3-4)، ضمن الجولة الـ29.
ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد في المباراة المقبلة بالوحدة الإماراتي، في 14 من أبريل الجاري، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.