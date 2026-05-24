مع انتهاء الموسم الكروي في دوري روشن السعودي والبطولات القارية الآسيوية، لم تهدأ الأجواء بين النصراويين؛ أبطال الدوري السعودي، والأهلاويين؛ أبطال دوري أبطال آسيا للنخبة، بل تواصل الشد والجذب، وهذه المرة فهد الهريفي؛ نجم العالمي الأسبق، بطل المشهد.
"أترك نرجسيتك وداء العظمة" .. هجوم على فهد الهريفي بعد تقليله من تاريخ الأهلي في الدوري السعودي
ما القصة؟
انتهى الموسم الرياضي في دوري روشن السعودي رسميًا في أواخر الأسبوع الماضي، بتتويج النصر بطلًا بعد غياب عن منصة التتويج منذ الموسم الاستثنائي 2018-2019.
العالمي حقق اللقب بعد صراع في البداية مع الأهلي والهلال، لكن الراقي تراجع في الجولات الأخيرة وخسر فرصه، فيما صمد الزعيم حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يتفوق عليه النصر بنقطتين فقط (86 مقابل 84).
أما الأهلي فقد حقق لقب النخبة الآسيوية 2025-26 للموسم الثاني على التوالي، قبل أسابيع قليلة، لتكون بطولته الثانية في الموسم المنقضي بعد حصد كأس السوبر السعودي مطلع الموسم.
فهد الهريفي ضد سامي القرشي
أحدث خلاف بين الهريفي والأهلاويين بدأ بعدما اعترض الإعلامي الرياضي سامي القرشي على تصريحات الأول عبر برنامج "دورينا غير"..
الهريفي قال تحديدًا: "النصر اكتسح أندية الوسطى في الموسم الجاري، لقد ترك الصدارة ثم عاد، هو فريق قوي".
هذا التصريح لم يعجب سامي القرشي الذي لجأ لرصد نتائج العالمي أمام كبار دوري روشن السعودي بالموسم المنقضي، للتأكيد على أنه ليس بالفريق الأنجح طالما يسقط أمام الكبار.
القرشي كتب تحديدًا: "النصر خرج من كأس الملك على يد الاتحاد، انهزم نهائي السوبر من الأهلي، خرج من فريق ياباني في آسيا 2. الهلال أخذ من النصر 4 نقاط من أصل 6 نقاط، الأهلي أخذ من النصر 3 نقاط من أصل 6 نقاط، القادسية أخذ من النصر 6 نقاط رايح جاي. ابغي أعرب كيف اكتسح".
أما عن رد فهد الهريفي، فبدأ بالتقليل من النخبة الآسيوية، معتبرًا أن الدوري أقوى كونه لأصحاب النفس الطويل..
وعلق الهريفي موجهًا حديثه لسامي القرشي المعروف بانتمائه للأهلي: "خليك يا نخبوي في مسابقة خروج المغلوب، حسبة النقاط ما تعرفها من زمان عنها، إذا بحسبتك مين طردك نهائيًا من بطولة الدوري؛ النصر آخر مباراة 2-0 أفقدك الأمل ثم ذهب للوصيف بفرصتين ونجح وفي الأخير حقق الدوري اللي يعتبر أفضل دوري، من الآخر حسبتك ما تاكل عيش".
"اترك نرجسيتك وداء العظمة"
الكثير من الأهلاويين عاتبوا فهد الهريفي على طريقته وتقليله من النخبة الآسيوية، معربين عن حبهم له، لكنهم اتهموه بمحاولة إرضاء جمهور النصر على حساب الأندية المنافسة.
أحد من عاتبوه؛ الإعلامي الرياضي ضيف الله الصقر، الذي وجه له رسالة قائلًا: "فهد الهريفي لك كل محبتي كنجم كبير، لكن نصيحتي أترك عنك نرجسيتك وداء العظمة الذي مزعجنا فيك.. احترم الأندية وجماهيرها على الأقل من حبتك كنجم كبير طالبت فيك بعد استبعادك من تمثيل المنتخب".
وأضاف: "فقدان شريحة كبيرة تحبك وتحترمك مقابل إرضاء جماهير النصر عبر الإسقاط والتقليل لا يليق بك ولا بتاريخك. لا يمنع تشاهد زملاء لك حافظوا على محبة جماهير الأندية لهم؛ ماجد عبدالله، صالح النعيمة، أحمد جميل، محمد عبدالجواد، سامي الجابر، يوسف الثنيان، صالح خليفة، يوسف خميس وحمزة إدريس".
الهريفي يصالح الأهلاويين
لكن لم يستمر خلاف الهريفي والأهلاويين كثيرًا، حيث بادر الأول بالصلح بعد العتاب، مؤكدًا حبه لجماهير الراقي، وأن "اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية".
نجم النصر الأسبق كتب في رسالته: "يبقى الأهلي عشق الطفولة، وتبقى محبته في القلب دائمة، لأنه نادي البطولات، فكيف ما أفرح وهو يحققها .. واللي يعرفني يعرف أنني غير محسوب على أحد أو أصفي حسابات مع أحد؛ كل الجماهير الصادقة تعرفني زين، وياما اختلفنا ورجعنا".
واستطرد: "يجب علينا إدراك أن الاختلاف بالرأي لا يفسد صداقتنا بل ينمي عقولنا، الاختلاف بالرأي لا يزعلني ولا يزعلك. الاختلاف من وجهة نظري أن هناك فرق بين أهمية بطولة وكبرها وبين قوة ونظام بطولة .. وجهة نظر فقط".
فهد الهريفي اختتم رسالته لمتابعيه: "راح أبقى أحبكم بكل ألوانكم، ويعلم الله بالنيات وأن الهدف وجهات نظر بعيد عن التعصب أو الميول والعقلاء يعرفون ذلك".