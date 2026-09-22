"يخاف الله في كل عمل!" .. اعتراض عماني على التزام فهد المفرج الديني وتسببه بأزمة مصعب الجوير واستياء سعودي

قبل يومين، أعلن المنتخب السعودي بشكل رسمي، استبعاد النجم مصعب الجوير من القائمة المشاركة في كأس الخليج 2026 "خليجي 27"، لأسباب انضباطية.

تلك العقوبة لم تعجب العماني أحمد الرواس؛ أحد ضيوف برنامج "المجلس"، إذ يرفض بشكل قاطع معاقبة أي نجم بحرمانه من المشاركة في بطولة، مشيرًا إلى أن التزام المفرج الديني دفعه لتطبيق العدل دون مراعاة موهبة اللاعب واحتياج الأخضر له في البطولة الخليجية.

الرواس قال نصًا في حلقة الأمس من "المجلس": "أكبر كارثة عرفتها كرة القدم في دول الخليج هي أن تحضر نجمًا لديه موهبة وجماهير تحبه، ثم تضعه على مقصلة الانضباط، مهما كنت إداريًا تقف أمام لاعب على طلب وجبة أو خروج من المعسكر، هي ليست فوضى، لكن هناك طريقة تعامل مطلوبة مع النجم".

وأضاف: "لا تحضر في الرياضة إداريًا ملتزمًا دينيًا، لأن العدل عنده والمساواة والانضباط. كيف يوقفون لاعب لطلب وجبة؟، فهد المفرج أخطأ، والدليل عدم توضيح سبب محدد لاستبعاد الجوير. هل سمعتم في أوروبا أحد أوقف ليونيل ميسي أو مارادونا؟، لماذا نحن في الخليج نوقف اللاعبين؟ جننتونا، عليهم تعلم كرة القدم!".

اللاعب العماني السابق تابع: "تحرم شعبًا وملايين من موهبة لاعب، بسبب وجبة أو تأخر عن المران، حتى لو تأخر عشر مرات، عليك معاملته بطريقة فنية وليست عسكرية. بهذه الطريقة عاقبت الجمهور والمنتخب بحرمانه من لاعب قد يقوده لتحقيق بطولة. كيف تتحكمون في اللاعبين بهذه الطريقة؟ هذا إنسان، إن لم تكن تعرف كيف تتعامل معه، فتنحى".







