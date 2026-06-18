من مؤامرة فهد المفرج إلى صدمة زوجة سالم الدوسري.. المنتخب السعودي تحت حصار "شائعات" الهلال والنصر في كأس العالم 2026

لطالما كانت المنافسة التاريخية بين الهلال والنصر، هي الوقود الذي يحرك العجلة الكروية السعودية؛ لكن عندما يتحوّل ذلك إلى "حرب شائعات" تضرب استقرار المنتخب الوطني في بطولة بحجم كأس العالم 2026، فإن ناقوس الخطر يدق بشدة.

نعم.. الشائعات أصبحت تحاصر منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بعد مباراته الافتتاحية ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

الأخضر السعودي بدأ مبارياته في مونديال القارة الأمريكية، بالتعادل الإيجابي (1-1) مع منتخب أوروجواي؛ وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الثامنة"، ببطولة كأس العالم 2026.

وتضم "المجموعة الثامنة" المونديالية؛ كل من إسبانيا وكاب فيردي، إلى جانب منتخبي السعودية وأوروجواي بالطبع.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف تحوّل معسكر منتخب السعودية إلى "ساحة للشائعات"، بسبب صراع الهلال والنصر..