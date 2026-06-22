الجدل لا يفارقه في كأس العالم .. تصرف فهد المفرج أمام إسبانيا يثير التساؤلات: "هل يتدخل في عمل دونيس؟"

وكأن كل تصرف منه صار محل ترقب، هكذا بات فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب السعودي الأول، والذي أثار الجدل بلقطة مع اللاعبين، قبل مباراة إسبانيا في كأس العالم.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قرر تعيين فهد المفرج، مديرًا تنفيذيًا للمنتخبين الأول والأولمبي، في مايو الماضي، في ظل استعداد المنتخب الوطني، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يلعب في المجموعة الثامنة.

لقطة واحدة للمفرج، كانت كفيلة بأن تصبح محل تداول كبير في المملكة، حيث واجه اتهامات، بأنه رفض الاحتفال بهدف عبد الإله العمري، في شباك أوروجواي، خلال مباراة الجولة الأولى، وها هو يخرج ليثير الجدل بتصرف جديدة في لقاء إسبانيا.