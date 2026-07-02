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محمود خالد

"أتمنى فهد المفرج رئيسًا رغم مشكلته الوحيدة" .. طلب بإزالة شرط أساسي في انتخابات الاتحاد السعودي!

السعودية
دوري روشن السعودي

قبل انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم..

قرر ياسر المسحل، ترك الساحة، والمؤشرات تتجه نحو العودة إلى "انتخاب" رئيس جديد في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدما كانت "التزكية" هي المعيار الحاسم لاختيار المسحل في دورتين سابقتين.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع المُقبل للجمعية العمومية بالاتحاد السعودي، من أجل المصادقة على التعديلات المقترحة بشأن النظام الأساسي، والتي تمهد الطريق لعقد انتخابات مجلس الإدارة الجديد، وفتح باب الترشح للعملية الانتخابية التي ستصل إلى ثمانية أسابيع، بحسب التسلسل النظامي للإجراءات.

وجاء قرار المسحل بالاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم، عقب إخفاق المنتخب الأول في تجاوز دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026، والمُقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث ودّع الأخضر باحتلاله المركز الأخير من المجموعة الثامنة، برصيد نقطتين.

  • التعديلات المقترحة في النظام الأساسي

    وفي هذا السياق، كشف نايف الثقيل، مراسل قناة العربية، عن التعديلات التي سيتم التصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية، حيث ستكون حول النظام الأساسي ولائحة الانتخابات.

    وأوضح أنه سيتم إضافة فقرة جديدة، تتضمن نص "في حال قرر مجلس الإدارة عدم استكمال مدة ولايته، يتم البدء بالعملية الانتخابية، وتسليم جميع أعمال المجلس الحالي للمجلس الجديد، بموجب الجدول الزمني للانتخابات، المعتمد من قِبل لجنة الانتخابات".

    وعلّق الثقيل على هذا الأمر بأن هناك قصورًا في اللائحة، وسيتم تعديلها بتلك الفقرة، الأمر الذي دفع الإعلامي بتال القوس، للتساؤل بشأن ما إذا كان الاتحاد السعودي مستبعدًا فكرة استقالة رئيسه في السابق.

    وأضاف الثقيل أن هناك تعديلًا آخر، يتضمن إزالة بند سابق يحق لرئيس مجلس الإدارة بأن يعيّن نائبًا أو اثنين له دون العودة للجمعية العمومية، والتفسير وراء إلغاء هذا البند بأنه يرتبط بتشكيل المجلس القديم، كما تحدث عن تعديل آخر مقترح، وهو زيادة عدد المرشحين لمجلس الإدارة، إلى 12 عضوًا بدلًا من أحد عشر.

    وتساءل القوس بشأن كيفية إجراء تعديلات على النظام الأساسي، من قِبل اتحاد مستقيل، ليجيب الثقيل بأنه تم عقد اجتماع قبل يومين لمناقشة المرحلة الانتقالية، ومن ثم الاستقرار على وضع تعديلات، وإرسالها لجميع الأندية، والتي سيكون لها حق الموافقة أو الرفض.


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  • شروط ترشيح رئيس الاتحاد السعودي

    ونوّه نايف الثقيل، بأنه ليس هناك أي تعديل على شروط ترشيح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلا أنه يحق لأعضاء الجمعية العمومية، في الاجتماع المُقبل، المطالبة بإزالة شرط منها، أي أن القرار في تلك النقطة يعود للعمومية.

    ومن أبرز شروط التقدم لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن يمتلك المرشح خبرة رياضية قيادة في مجال اللعبة، لا تقل عن عامين في آخر 5 سنوات، مع خلو سجل الحالة المدنية للمرشح من أي سابقة أخلاقية مخلة بالشرف أو النزاهة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي، ومتقنًا للغة الإنجليزية، وحاملًا للجنسية السعودية ومقيمًا في المملكة، وألا يكون قد صدر بحقه قرار شطب أو إلغاء عضوية أو فصل من أحد الأندية أو جهة رياضية، وأن يتراوح عمره بين 28 و70 عامًا.

    من جانبه، طالب الإعلامي عبد الرحمن العامر، عبر برنامج "دورينا غير"، بإلغاء شرط امتلاك الخبرة الرياضية التي لا تقل عن عامين في آخر 5 سنوات، مضيفًا "ما نحتاجه صدقًا حاليًا هو عملية انتخابية احترافية، وسط عدالة وشفافية وتكافؤ فرص للجميع".

  • "أتمنى فهد المفرج رئيسًا"

    وحول ذلك الأمر، أعرب الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود، عن تمنيه بأن يتولى فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم بالمنتخب السعودي الأول، رئاسة اتحاد القدم، خلفًا لياسر المسحل، رغم أن مشكلته الوحيدة هي عدم إتقان اللغة الإنجليزية، بحسب قوله.

    وأضاف أباعود أن المفرج يتمتع بالحزم والحكمة، في اتخاذ القرارات، وخبرته مع أكبر الأندية، يقصد الهلال، تؤكد ذلك، كما استشهد بفهد بن نافل، رئيس الهلال الأسبق، بقوله إنه يتمتع بالحكمة ولكنه ليس حازمًا.

    واتفق أباعود على المطالبة بإزالة شرط الخبرة الرياضية لأنه قد يصعّب المهمة نحو وجود أكثر من مرشح على منصب رئيس اتحاد القدم، ويجعل العملية شبه احتكارية على شخصيات معينة.


  • القانون يمنع الجابر من رئاسة الاتحاد السعودي

    وكان القانوني الرياضي خالد الشعلان قد كشف عن أن القانون يمنع سامي الجابر، وخالد البلطان؛ الرئيس السابق لنادي الشباب، بالإضافة إلى الأميرين تركي بن خالد وفهد بن محمد، من تولي رئاسة اتحاد الكرة.

    وأشار القانوني الرياضي إلى أن الشرط الوارد في المادة "2/33/د"، من النظام الأساسي لاتحاد الكرة السعودي؛ هو أن يمتلك الرئيس خبرة رياضية في كرة القدم، لا تقل عن عامين في آخر 5 سنوات.

    وشدد الشعلان على أن هذا الشرط الأساسي، لا يتوفر في كل هذه الأسماء - سالفة الذكر -؛ وعلى رأسهم سامي الجابر الذي قيل إنه أقوى المرشحين، لتولي المنصب.


  • قانون الـ8 أجانب

    وذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن الاتحاد السعودي قرر الإبقاء على قرار مشاركة 8 أجانب في المباراة الواحدة مع كل فريق في مسابقة دوري روشن السعودي، خلال الموسم الجديد "2026-2027"، مع استثناء هذا الأمر في بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر، وفق التعميم المرسل للأندية بشأن تصنيف وأعمار اللاعبين المعتمد.

    وبحسب هذا التعميم، يحق لكل نادٍ أن يمتلك 25 لاعبًا، منهم 10 أجانب، بينهم اثنين من مواليد 2005 فما بعد، ومحترف من مواليد السعودي "2000 فما فوق"، على أن يكون لاعب المواليد اختياريًا ويمكن تعويضه بآخر سعودي.