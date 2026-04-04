فنسنت كومباني في حيرة من أمره بعد أن ارتدى سيرج جنابري سروالًا غريبًا!
تكريم غريب في فرايبورغ
سادت أجواء حماسية للغاية عقب هدف الفوز الذي سجله بايرن ميونيخ في اللحظات الأخيرة من المباراة ضد فرايبورغ، حيث حقق الفريق عودة رائعة وحوّل تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2. واتخذت الأحداث التي أعقبت المباراة منعطفاً غير متوقع أثناء جولة اللاعبين للاحتفال بالفوز؛ فعندما اقترب الفريق من المشجعين الذين سافروا لمساندته للاحتفال بالنقاط الثلاث الحاسمة، شوهد غنابري وهو يرتدي شورتاً ألقاه أحد المشجعين على أرض الملعب.
لم تكن القطعة المعنية من منتجات النادي العادية، حيث كانت تحمل صورة وجه غوريتزكا بشكل متكرر. بدا أن غنابري رأى الجانب المضحك من الموقف، فضحك وهو يصافح غوريتزكا بنفسه، بينما انضم المدافع جوزيب ستانيسيتش إلى المرح برفع لافتة تحمل صورة غوريتزكا كانت قد وصلت أيضًا إلى الملعب من المدرجات.
ترك كومباني عاجزاً عن الكلام
وبينما استمتع اللاعبون بهذه اللحظة المرحة، بدا المدرب الرئيسي فينسنت كومباني في حيرة من أمره عندما طُرح الموضوع خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة. فقد وجد المدرب البلجيكي صعوبة في استيعاب وصف ملابس مهاجمه، وتساءل عما إذا كان هناك خطأ في الترجمة.
"كان لديه بنطال عليه صورة رأس غوريتزكا؟" سأل كومباني، وهو في حيرة واضحة. وهز رأسه قليلاً، وأضاف: "ربما لا تزال لغتي الألمانية ليست جيدة، لكن لدي شعور بأنني لم أفهم السؤال." كانت تلك لحظة نادرة من الحيرة للمدرب، الذي استقر بسرعة في الحياة في بافاريا.
الأنظار تتجه نحو ريال مدريد
كان كومباني حريصًا على تحويل مجرى الحديث بعيدًا عن ملابس غنابري والعودة إلى المباريات الحاسمة التي تنتظر فريقه في دوري أبطال أوروبا. ومع اقتراب مباراة ربع النهائي ضد ريال مدريد، فضل قائد مانشستر سيتي السابق مناقشة الأمور التكتيكية بدلًا من الملابس التي يصممها المشجعون.
وقال كومباني للصحفيين بابتسامة: "يمكنكم أن تسألوني الآن عن ريال مدريد، لكن فيما يتعلق بهذا الموضوع، ليس لدي أي فكرة. آسف". وعلى الرغم من حيرة المدرب، كان هذا الحادث دليلاً على الروح المعنوية العالية داخل المعسكر أثناء استعدادهم للمواجهة الأوروبية الكبرى.
لا يزال مستقبل غوريتزكا غير مؤكد
يأتي هذا الإظهار العلني للمودة من قبل المشجعين وزملائه في الفريق في وقت حساس بالنسبة لغوريتزكا. فمن المتوقع أن يغادر لاعب الوسط ملعب أليانز أرينا هذا الصيف، حيث من غير المقرر تمديد عقده الحالي. ورغم أنه واجه انتقادات من بعض قطاعات قاعدة المشجعين في الماضي، إلا أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى ذلك في فرايبورغ.
لطالما حافظ غوريتزكا على التزامه تجاه النادي، لكن يبدو أن حقبة وجوده في ميونيخ تقترب من نهايتها. على الأقل لظهيرة واحدة، كان محور الاهتمام لجميع الأسباب الصحيحة، حتى لو تطلب الأمر ارتداء غنابري لشورت غريب لإثبات مدى تقدير زملائه في غرفة الملابس والمشجعين له.