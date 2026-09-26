أزمة مشتعلة بسبب يوسف النصيري .. إشبيلية ينتصر في صراعه مع فنربخشه وبيان رسمي يحسم القصة!

الأمر لم يتوقف على ما حدث في أبريل الماضي، حيث قام إشبيلية بإدراج القسط الخاص بدفعة 31 أكتوبر 2026 ضمن القضية، والذي تصل قيمته إلى 2.9 مليون يورو، ليقوم الفيفا بتقديم موعد السداد لضمان حسم الأمور وإغلاق الملف في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا السياق قال فنربخشه:"خلال نفس القضية، قام النادي المعني بالمطالبة بسداد القسط التالي من الدفعات، وانتظرنا رد الفيفا على الأمر من أجل حسم الموقف تمامًا".
وتابع:"سنقوم بسداد المبلغ الذي حدده قرار الاتحاد الدولي في أول يوم عمل بالأسبوع "الإثنين"، وسيتم بعدها رفع عقوبة منع تسجيل اللاعبين، عند الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، كما سنقوم بعرض جميع البيانات المالية الخاصة بالفترات السابقة بكل شفافية على أعضاء الجمعية العمومية ووسائل الإعلام، في الاجتماع المقرر إقامته يوم 27 سبتمبر 2027".