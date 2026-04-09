Al Ahli v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

فنربخشه يريد رياض محرز .. ونجم الهلال مع ليفاندوفسكي ضمن 5 مرشحين لدعم الهجوم!

فنربخشه ينتظر هدايا السعودية كالعادة..

فنربخشه؛ أبرز الأندية التي دائمًا ما تنظر إلى السوق السعودي، باعتباره أحد أهدافها الكبرى فيما يتعلق بالصفقات الجديدة، حيث بات الدور على ثنائي الهلال والأهلي.

ما بين آلان ماكسيمين وأندرسون تاليسكا وجون دوران، وصولًا إلى نجولو كانتي، يعد نجوم دوري روشن، مطلوبين بشكل متواصل من العملاق التركي، علمًا بأن النادي "الأصفر والأزرق" قد يدعم صفوفه بنجوم جدد من المملكة في الفترة الصيفية، في انتظار منح الضوء الأخضر لرحيلهما.

    نجم الهلال ضمن "5" مرشحين

    وذكر موقع "Takvim" التركي، بأن فنربخشه يخطط للتواصل مع مهاجمين عالميين في الميركاتو الصيفي، بعدما خصص سعد الدين ساران، رئيس النادي، ميزانية قدرها 50 مليون يورو، لدعم فريقه بصفقات جديدة.

    فنربخشه الذي يحل - حاليًا - في وصافة دوري السوبر التركي، ويواصل صراعه مع جلطة سراي وطرابزون سبور على الصدارة، يجهز خطة شاملة لتعزيز الفريق في مركز "المهاجم" قبل الموسم الجديد.

    وجاء الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال، ضمن قائمة "المطلوبين" في فنربخشه، برفقة نجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، وكذلك كريستوفر نكونكو "ميلان"، أرتيم دوفبيك "روما"، سيرهو جيراسي "بوروسيا دورتموند".

    محرز يريد العودة إلى أوروبا

    وفي سياق متصل، أفاد موقع "Fanatik"، بأن أول اسم تم اقتراحه على فنربخشه، من قِبل وكلاء اللاعبين، هو النجم الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي.

    فنربخشه يضع مركز الجناح، ضمن المراكز المطلوبة أيضًا في الفترة الصيفية، علمًا بأن الثلاثي كرم أكتوركوجلو، نيني، أنتوني موسابا، ليسوا كافيين للموسم المُقبل، فيما وصف التقرير محرز بأنه "يريد العودة إلى أوروبا".

  • ما ينتظر نونيز ومحرز

    بالحديث عن رياض محرز، نجم الأهلي، فإنه لا يزال ينافس مع الراقي، من أجل تحقيق وعده للجماهير بالفوز بلقب دوري روشن السعودي، فضلًا عن مواصلة الدفاع عن لقبه القاري، بعدما ظفر بثنائية دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر الآسيوي.

    وأثارت صحيفة "الشرق الأوسط"، في ديسمبر الماضي، مفاجأة، بالإشارة إلى وجود رغبة مشتركة بين الأهلي ورياض محرز، للاكتفاء بمدة العقد الحالي، الذي يستمر حتى صيف 2027، بداعي تقدم الجزائري في العمر.

    وشارك رياض محرز في 36 مباراة "رسمية" مع الأهلي في جميع المسابقات، خلال الموسم الرياضي "2025-2026"، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة، فيما حقق اللاعب 84 مساهمة تهديفية منذ انضمامه إلى قلعة الراقي، في صيف 2023 (سجل 36 وصنع 48).

    أما عن داروين نونيز، الذي قدم من ليفربول في الصيف الماضي، فقد تقرر استبعاده من قائمة الفريق المحلية، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال النصف الثاني من الموسم.

    المهاجم الأوروجوياني شارك مع الهلال في 24 مباراة، مسجلًا 6 أهداف و14 تمريرة حاسمة في دوري روشن، قبل استبعاده محليًا، فيما وقع على 3 أهداف و"أسيست" في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما تأكد غيابه عن مواجهة السد القطري في دور الـ16، بسبب الإيقاف.

    صراع محتمل بين محرز ونونيز في الآسيوية

    وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام خلال يومي 13 و14 إبريل، وهي على النحو التالي..

    * 13 إبريل: الهلال السعودي ضد السد القطري (الفائز سيواجه فيسيل كوبي الياباني).

    * 13 إبريل: الأهلي السعودي ضد الدحيل القطري (الفائز سيواجه جوهور دار التعظيم الماليزي).

    * 14 إبريل: الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي (الفائز سيواجه ماتشيدا زيفيا الياباني).

    * 14 إبريل: تراكتور الإيراني ضد شباب الأهلي الإماراتي (الفائز سيواجه بوريرام يونايتد التايلاندي).

    ووفق روزنامة الاتحاد الآسيوي، فإن المباراة الأولى في ربع النهائي، ستقام يوم 16 إبريل، ثم تقام المباراتان الثانية والثالثة في 17 إبريل، بينما تقام المباراة الرابعة في 18 إبريل.

    ومن المقرر أن يقام الدور نصف النهائي خلال يومي 20-21 إبريل، فيما يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، المباراة النهائية في 25 إبريل.

    ووفق قرعة الآسيوية، فإن الأهلي والهلال قد يلتقيا - مجددًا - في نصف النهائي، حال التأهل، علمًا بأن الفريقين تقابلا في دور الأربعة، خلال النسخة الماضية، وحقق الراقي فوزًا كبيرًا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    سباق الدوري

    ومع اقتراب موسم 2025-2026 من النهاية، فإن دوري روشن السعودي يشهد صراعًا شرسًا على اللقب، في مراكزه الأربعة الأولى..

    * النصر: الأول بـ70 نقطة من 27 مباراة.

    * الهلال: الثاني بـ68 نقطة من 28 مباراة.

    * الأهلي: الثالث بـ66 نقطة من 28 مباراة.

    * القادسية: الرابع بـ60 نقطة من 27 مباراة.

    ويعد القادسية هو الفريق الوحيد بين رباعي المقدمة الذي لا ينافس على لقب قاري، فيما يتواجد الاتحاد، الذي ينافس على دوري النخبة، في المركز السادس بـ45 نقطة، بينما يحتل الشباب، المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال الخليج، المركز الثاني عشر بـ30 نقطة.

    ويطمح الهلال أيضًا للمنافسة على الثلاثية، فمع تواجده في وصافة دوري روشن، وتأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، فقد تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الخلود، بعدما تمكن الزعيم من إقصاء الأهلي من نصف النهائي بركلات الترجيح.