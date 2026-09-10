ثنائي فنربخشه صنع اللقطة الأجمل ضد روما ولكن!.. نجولو كانتي يستعيد "نسخة الاتحاد" وعفوًا يا موريتشي "بدلاء برشلونة أفضل منك"

لم يخسر، ولكنه فشل في الفوز أو الظهور بالشكل المطلوب؛ هذا هو العنوان المُناسب عند الحديث عن العملاق التركي فنربخشه، بعد مباراته ضد نادي العاصمة الإيطالية روما.

نعم.. فنربخشه سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام مستضيفه روما؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

روما افتتح النتيجة بواسطة نجمه الإيطالي بريان كريستانتي، في الدقيقة 39 من عمر المباراة؛ قبل أن يُعادل الإنجليزي أرشي براون لأصحاب الأرض والجمهور، في الدقيقة 48.

وحاول فنربخشه خطف الفوز والنقاط الثلاث، ببعض المحاولات المهمة في الدقائق الأخيرة؛ ولكنه اصطدم بفريق إيطالي صلب للغاية، عاد إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 7 سنوات كاملة.

ووسط كل ذلك؛ هُناك ثنائي في صفوف فريق فنربخشه الأول لكرة القدم، يجب أن نتوقف عندهما كثيرًا بعد مواجهة نادي روما..