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أحمد فرهود

ثنائي فنربخشه صنع اللقطة الأجمل ضد روما ولكن!.. نجولو كانتي يستعيد "نسخة الاتحاد" وعفوًا يا موريتشي "بدلاء برشلونة أفضل منك"

فقرات ومقالات
فنربخشه
روما
فنربخشه ضد روما
دوري أبطال أوروبا
فيدات موريكي
برشلونة
الاتحاد

فنربخشه وروما يتقاسمان النقاط..

لم يخسر، ولكنه فشل في الفوز أو الظهور بالشكل المطلوب؛ هذا هو العنوان المُناسب عند الحديث عن العملاق التركي فنربخشه، بعد مباراته ضد نادي العاصمة الإيطالية روما.

نعم.. فنربخشه سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام مستضيفه روما؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

روما افتتح النتيجة بواسطة نجمه الإيطالي بريان كريستانتي، في الدقيقة 39 من عمر المباراة؛ قبل أن يُعادل الإنجليزي أرشي براون لأصحاب الأرض والجمهور، في الدقيقة 48.

وحاول فنربخشه خطف الفوز والنقاط الثلاث، ببعض المحاولات المهمة في الدقائق الأخيرة؛ ولكنه اصطدم بفريق إيطالي صلب للغاية، عاد إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 7 سنوات كاملة.

ووسط كل ذلك؛ هُناك ثنائي في صفوف فريق فنربخشه الأول لكرة القدم، يجب أن نتوقف عندهما كثيرًا بعد مواجهة نادي روما..

  • imago-sport-1082819454.jpgZUMA Press Wire

    كانتي وموريتشي.. ثنائي يجب التوقف عنده في مباراة فنربخشه وروما!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن ثنائي العملاق التركي فنربخشه، الذي يجب التوقف عندهما بعد مواجهة نادي روما الإيطالي، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ هما:

    * أولًا: متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي.

    * ثانيًا: قلب الهجوم الكوسوفي فيدات موريتشي.

    والسبب الذي جعلنا نختار كانتي وموريتشي بالذات؛ هو اللقطة التي جمعتهما في الشوط الثاني من عمر المواجهة الأوروبية، والتي كادت أن تسفر عن هدف رائع لفنربخشه.

    هذه اللقطة كانت "الأجمل في المباراة" بأكملها؛ حتى أكثر من هدفي الإيطالي بريان كريستانتي والإنجليزي أرشي براون، ثنائي روما وفنربخشه تواليًا.

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  • FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-ROMAAFP

    لقطة كانتي وموريتشي التي خطفت الأنظار في مباراة فنربخشه وروما!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ سنتحدث عن اللقطة التي جمعت الفرنسي نجولو كانتي والكوسوفي فيدات موريتشي، في مباراة العملاق التركي فنربخشه ضد نادي روما الإيطالي.

    اللقطة بدأت بهجمة شنها كانتي، من منتصف ملعب فنربخشه؛ حيث تجاوز أكثر من لاعب في صفوف روما، حتى وصل إلى حدود منطقة الـ18.

    وبالتزامن مع ذلك، تحرك موريتشي وفتح مساحة لنفسه داخل منطقة الـ18؛ حيث استلم تمريرة كانتي السحرية وسددها صوب المرمى، إلا أن حارس روما الصربي ميل سفيلار تصدى لها.

    وجمعت هذه اللقطة بين عديد الفنيات، في عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: سرعة كانتي ومهارته في تجاوز المنافس.

    * ثانيًا: تحرك موريتشي الرائع وكيفية خلق المهاجم مساحة لنفسه.

    لكن أيضًا؛ أكثر ما عاب هذه اللقطة هو عدم الإنهاء الجيد من موريتشي للهجمة، حتى ولو تألُق حارس نادي العاصمة الإيطالية في عملية التصدي.

  • Fenerbahce SK v Konyaspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    نجولو كانتي.. عندما استعاد النجم الفرنسي نسخة "لاعب الثلاث رئات"!

    الآن.. لنركز على ما قدّمه النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان العملاق التركي فنربخشه، في مواجهة نادي روما الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027، بصفةٍ عامة.

    كانتي في هذه المباراة، استعاد نسخة "لاعب الثلاث رئات" المشهور بها؛ سواء مع ناديي تشيلسي وليستر سيتي الإنجليزيين، أو نسخة عملاق جدة الاتحاد موسم 2024-2025.

    ونتذكر أن آخر مستوى كبير ظهر به كانتي، كان موسم 2024-2025؛ عندما قاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    المهم.. نحن شاهدنا النجم الفرنسي يقوم بعديد الأدوار، خلال مباراة فنربخشه وروما، مساء اليوم الخميس؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تغطية عرض الملعب بالكامل؛ خاصة في ظل غياب الفرنسي ماتيو جندوزي لـ"الإيقاف".

    * ثانيًا: لعب دور صانع الألعاب خاصة في الشوط الأول؛ مع لقطته الرائعة - التي تحدثنا عنها - في النصف الثاني من المباراة.

    وربما كانتي لم يقدّم هذه الأدوار، بجودة كبيرة أو مثالية 100%؛ ولكنه كان جيدًا جدًا بالنسبة لعمره، وبالمقارنه مع كثير من زملائه في فنربخشه.

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  • Fenerbahce SK v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    فيدات موريتشي.. تحركات رائعة لكن "بدلاء برشلونة أفضل منه بكثير"!

    ومن جانبه.. الكوسوفي فيدات موريكي، مهاجم العملاق التركي فنربخشه، لم يظهر بشكلٍ جيد ضد نادي روما الإيطالي، في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ إلا أنه يجب الإشادة به رغم ذلك، لسببين هما:

    * أولًا: العودة إلى الخلف في كثير من اللقطات؛ للمشاركة في بناء اللعب.

    * ثانيًا: تحركاته الذكية؛ التي ساهمت في خلق المساحات لنفسه وزملائه.

    نعم عزيزي القارئ؛ نحن شاهدنا في أكثر من لقطة موريكي يتحرك لسحب المدافعين، ما فتح المساحة إلى الظهير الأيسر الإنجليزي أرشي براون.

    ومن إحدى هذه اللعبات؛ سجل براون الذي كان أفضل نجوم فنربخشه مع زميله الإنجليزي الآخر ماسون جرينوود، هدف فريقه الوحيد.

    وبصفةٍ عامة.. أثبت موريتشي بتحركاته الذكية، وفتحه المساحات لنفسه وزملائه؛ لماذا وضعه العملاق الكتالوني برشلونة ضمن خياراته الهجومية، في صيف العام الحالي.

    برشلونة فكر في التعاقد مع موريتشي، عندما كان لاعبًا في صفوف نادي ريال مايوركا الإسباني، لأداء دور المهاجم البديل "الكلاسيكي" أو "التقليدي"؛ الذي ينهي الهجمات ويحول العرضيات لأهداف، مع جودة أيضًا في خلق المساحات.

    إلا أن العملاق الكتالوني لم يتخذ خطوة فعلية، للتعاقد مع موريتشي في الميركاتو الصيفي؛ للأسباب التالية:

    * أولًا: عدم الرغبة في دفع 15 مليون يورو، في لاعب هجومي بديل.

    * ثانيًا: المراهنة على أسماء واعدة للعب دور "المهاجم التقليدي البديل"، مثل المصري حمزة عبدالكريم.

    بعدها.. انتقل موريتشي إلى فنربخشه، بينما ذهب برشلونة إلى خيار البرازيلي جابرييل جيسوس بـ10 ملايين يورو، كمهاجم بديل "متحرك"؛ وهو الأمر الذي يبدو قرارًا سليمًا للغاية، بالنسبة للعملاق الكتالوني.

    ونعم، نحن قمنا بالإشادة بتحركات موريتشي ضد روما؛ ولكنه أثبت بصفةٍ عامة أن بدلاء برشلونة الحاليين في الخط الهجومي - وليس حتى الأساسيين -، أفضل منه بكثير.