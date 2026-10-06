"أنا غني ولست في حاجة إلى الركض" .. لاعب فنربخشه السابق يتحدث عن "لا مبالاة" جون دوران خلال فترة إعارته من النصر

لاعب الوسط البرازيلي كان قد لعب لفنربخشه التركي موسمين؛ من صيف 2023 إلى صيف 2026، قبل العودة لبلاده من بوابة أتلتيكو مينيرو.

خلال الموسمين، تزامل فريد مع جون دوران لمدة ستة أشهر فقط، حيث انتقل الكولومبي معارًا من النصر إلى فنربخشه في صيف 2025 إلى شتاء 2026.

رحيل دوران عن النادي التركي جاء بعد افتعاله عدة أزمات وتمرده عن المشاركة في المباريات، ليتم الاتفاق مع النصر على قطع إعارته قبل استكمال الموسم.



