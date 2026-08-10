فليك قرر استمراره مع الفريق الأول.. مكافأة كبيرة من المدرب الألماني لحمزة عبد الكريم!

قرر المدير الفني الألماني هانزي فليك استمرار الاستعانة بالمهاجم الموهوب حمزة عبد الكريم في تدريبات الفريق الأول لنادي برشلونة، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الجهاز الفني للقدرات الهجومية الواعدة التي يمتلكها اللاعب الشاب.

وشهدت الجلسة التدريبية صباح اليوم تقليص عدد عناصر فريق الرديف المتاحين، حيث تواجد المهاجم الشاب رفقة المدافع ألفارو كورتيس فقط من صفوف برشلونة أتلتيك للتدرب إلى جانب نجوم الفريق الأول بحسب ما ذكرت "موندو ديبورتيفو"، مما يمنح عبد الكريم فرصة ثمينة لإثبات ذاته وحجز مكان دائم ضمن خيارات المدرب الألماني.