فليك: حمزة عبد الكريم يمكنه أن يكون خيارًا لنا.. ولن ابقى لعشر سنوات مثل جوارديولا!

أكد فليك أن فريقه لا يزال جائعًا لحصد المزيد من البطولات بعد تحقيق لقب الدوري، مشيرًا إلى أن الهدف الأكبر في الموسم المقبل سيكون المنافسة الشرسة على اللقب القاري.

وقال فليك: "فترتي هنا رائعة ونحن مستمرون في هذه الرحلة، لدينا خمسة ألقاب، لكننا نريد المزيد، نحن ملتزمون بنسبة 100% بالفوز بالبطولات، ونحلم جميعًا بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إنه هدفنا الأساسي، ونعلم تمامًا أنه لن يكون سهلًا، لكننا سنعمل بجد من أجله".

كما قبل المدرب الألماني التحدي المتمثل في الفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، وهو الإنجاز الذي لم يحققه في تاريخ النادي سوى يوهان كرويف قائلًا: "أنا متحمس تمامًا للفوز باللقب الثالث، يجب أن نقدم أفضل مستوياتنا الكروية دائمًا، وهذا هو هدفنا الرئيسي الذي سنبذل كل ما لدينا لتحقيقه".



