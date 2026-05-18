ورغم أن باستوني لطالما اعتُبر تعزيزًا ذا أولوية، إلا أن فليك أبدى شكوكًا فنية كبيرة بشأنه. فالمدرب الألماني لا يشكك في المستوى العالمي للاعب الإيطالي، بل في مدى ملاءمته لنظام تكتيكي عدواني عالي الكثافة يتطلب من المدافعين التحرك في مساحات مفتوحة واسعة.

وفقًا لتقارير ماتيو موريتو، يكمن جوهر المشكلة في إصرار فليك على خط دفاعي يلعب في أعلى الملعب. في مثل هذا التشكيل، يجب أن يتمتع قلب الدفاع بسرعة استرجاع فائقة والقدرة على الركض للخلف بفعالية أثناء التحولات. في حين يُعتبر باستوني على نطاق واسع أحد أفضل المدافعين في أوروبا في التعامل مع الكرة، فإن افتقاره للسرعة الخام في الطرف العلوي يُنظر إليه من قبل فليك على أنه خطر هيكلي قد يؤدي إلى هشاشة دفاعية.