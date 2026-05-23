Adhe Makayasa و علي سمير

"عاش الكثير ومن حقه الحديث" .. فيرتس ينفي مشاركته في "مؤامرة" ضد سلوت بسبب منشور صلاح والميتال

النجم المصري أثار ضجة هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي

دافع لاعب خط وسط ليفربول فلوريان فيرتس عن قراره بتأييد المنشور المثير للجدل الذي نشره محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي فُسر على نطاق واسع على أنه انتقاد موجه للمدرب آرني سلوت.

ورفض اللاعب الدولي الألماني التكهنات التي تشير إلى وجود تمرد داخلي في صفوف الفريق، مؤكدًا أن المهاجم الذي سيغادر النادي كان يقدم مجرد تقييم صادق بعد موسم حافل بالتقلبات.

  • فريق معارض يدعم صلاح

    كان فيرتس من بين أكثر من عشرة لاعبين من الفريق الأول أيدوا علنًا المنشور المثير الذي نشره صلاح على إنستجرام، والذي انتقد فيه التوجه التكتيكي الحالي للفريق.

    وطالب النجم المصري، الذي يبدو أن علاقته مع سلوت قد توترت عقب استبعاده من التشكيلة في المباراة السابقة ضد إنتر، بالعودة إلى الأسلوب النشط الذي يشبه موسيقى الميتال الصاخبة ولعب به الفريق مع المدرب السابق يورجن كلوب.

    وقد أثار هذا التعبير الإلكتروني عن التضامن تكهنات مكثفة بشأن وجود استياء واسع النطاق داخل غرفة الملابس في ظل النظام التدريبي الحالي.

    فيرتس يدافع عن تعليق زميله الذي انتشر على نطاق واسع

    أثناء حديثه عن العاصفة التي أثارتها وسائل التواصل الاجتماعي خلال عشاء مع زملائه في الفريق، أكد لاعب الوسط الذي تبلغ قيمته 116 مليون جنيه إسترليني أن التصريحات العلنية للمهاجم المخضرم قد تم تضخيمها بشكل مبالغ فيه تمامًا من قبل وسائل الإعلام.

    وفي حديثه إلى موقع «ذا أثليتيك»، قال فيرتس: «قضينا وقتًا ممتعًا في المطعم. مع رحيل مو، كان من الرائع قضاء بعض الوقت معه. صلاح يعرف النادي منذ فترة طويلة. إنه مجرد رجل صادق.

    "يقول ما يفكر فيه. لا بأس في ذلك. إذا أردت التحدث، فيجب أن تتمكن من التعبير عن نفسك. بالطبع، كان الموسم صعبًا بعض الشيء بالنسبة لنا جميعًا، بما في ذلك مو. في رأيي، تم تضخيم الأمر أكثر مما كان عليه. لا أعتقد أنه هاجم أي شخص".

  • هل توجد خلافات مع سلوت؟

    على الرغم من التكهنات الإعلامية المنتشرة التي تشير إلى أن الفريق كان يقف بشكل صريح إلى جانب صلاح ضد مدربهم الهولندي، أكد فيرتس أن التفاعل بينهما كان انعكاساً للاحترام المهني وليس تمرداً مؤسسياً.

    وأضاف فيرتس: "لا، لم يكن الأمر كذلك على الإطلاق. أنا معجب بعقلية صلاح بشكل عام - كيف يرى الأمور، وكيف يعمل. إنه شخص يمكن الاستماع إليه، لأنه عاش الكثير. لم يكن يهاجم أحداً. أعتقد أن الأمر تم تضخيمه أكثر من اللازم بسبب "الإعجابات" التي أعطاها اللاعبون.

    بالنسبة لي، كان ذلك مجرد شيء أراد قوله لأنه مغادر. أراد أن ينبه الجميع في النادي إلى أننا يجب أن نعمل أكثر ونبذل جهدًا أفضل. نحن جميعًا غير راضين عن هذا الموسم.

    "أعتقد أنه لا يزال بإمكاننا تحقيق شيء ما من خلال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا يوم الأحد. علينا أن نفعل ذلك. ثم في الصيف، نحتاج إلى تصفية أذهاننا والانطلاق بقوة في الموسم المقبل، لأن لدينا تشكيلة جيدة جدًا ويمكننا أن نقدم أداءً أفضل بكثير."


    معركة التأهل في اليوم الأخير

    يواجه سلوت معضلة تكتيكية ودبلوماسية كبيرة بشأن ما إذا كان سيمنح المهاجم المغادر فرصة الظهور في مباراة الوداع الأخيرة أمام برينتفورد يوم الأحد.

    ويحتاج ليفربول إلى نقطة واحدة من هذه المباراة الحماسية التي ستقام على ملعب أنفيلد ليضمن رسمياً تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وبعد موسم متقلب خالٍ من الألقاب، يُعد تحقيق هذا النتيجة أمراً بالغ الأهمية قبل أن ينفصل الفريق لفترة الراحة الصيفية وإعادة ضبط الحالة النفسية.

