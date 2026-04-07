لقد أثارت التداعيات الناجمة عن تفكيك ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي خلافًا علنيًا نادرًا داخل غرفة الملابس. فبعد الهزيمة برباعية، قدّم قائد الفريق فان دايك تقييمًا لاذعًا، مشيرًا إلى أن زملاءه ربما كانوا قد انفصلوا ذهنيًا عن المباراة مع انزلاقها من أيديهم. لكن فيرتز تحرّك لتوضيح وجهة نظر اللاعبين قبل مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وخلال حديثه إلى الصحفيين في العاصمة الفرنسية، اعترف فيرتز بأنه لم يكن على علم بتعليقات القائد المحددة، لكنه شعر بأنها لا تعكس بدقة موقف الفريق. وقال المهاجم في مؤتمر صحفي: "لم أكن أعلم بهذا الذي قاله [فان دايك]، لكنني أعتقد أنني لن أوافق مباشرة، لأننا ما زلنا نحاول خلق فرص لقلب المباراة".