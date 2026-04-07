Getty/GOAL
ترجمه
فلوريان فيرتز يختلف مع فيرجيل فان دايك، إذ يؤكد المهاجم أن ليفربول لم «يستسلم» في الإذلال أمام مانشستر سيتي
فيرتز يدافع عن جهود ليفربول
لقد أثارت التداعيات الناجمة عن تفكيك ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي خلافًا علنيًا نادرًا داخل غرفة الملابس. فبعد الهزيمة برباعية، قدّم قائد الفريق فان دايك تقييمًا لاذعًا، مشيرًا إلى أن زملاءه ربما كانوا قد انفصلوا ذهنيًا عن المباراة مع انزلاقها من أيديهم. لكن فيرتز تحرّك لتوضيح وجهة نظر اللاعبين قبل مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.
وخلال حديثه إلى الصحفيين في العاصمة الفرنسية، اعترف فيرتز بأنه لم يكن على علم بتعليقات القائد المحددة، لكنه شعر بأنها لا تعكس بدقة موقف الفريق. وقال المهاجم في مؤتمر صحفي: "لم أكن أعلم بهذا الذي قاله [فان دايك]، لكنني أعتقد أنني لن أوافق مباشرة، لأننا ما زلنا نحاول خلق فرص لقلب المباراة".
- Getty Images Sport
فان دايك ينتقد زملاءه في ليفربول
ينبع التوتر من مقابلة فان دايك الصادقة بعد المباراة، حيث شكك في صلابة الفريق. وقد أثار المدافع الهولندي عناوين الصحف عندما أشار القائد المحبط إلى أن زملاءه ربما توقفوا فعلاً عن القتال خلال الشوط الثاني. وقال قلب الدفاع بعد المباراة: "لا ينبغي أن تستسلم، وربما هذا ما حدث في مرحلة معينة".
وردّ فيرتز، الذي انضم إلى النادي في صفقة بلغت 116 مليون جنيه إسترليني (154 مليون دولار) قادماً من باير ليفركوزن الصيف الماضي، بتسليط الضوء على الدقائق الأخيرة من المباراة. وقال: "عندما كانت النتيجة 3-0 أو 4-0، سنحت لنا بعض الفرص، لكن ليس هذا هو معيارنا أن نخسر 4-0 أمام سيتي"، كما أشار.
محاولة أخيرة لحصد الألقاب
بعد انتهاء آمالهم في الكأس المحلية وانتهاء الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وقت طويل، تمثل دوري أبطال أوروبا الفرصة الأخيرة لليفربول لحصد لقب هذا الموسم.
ويعتقد فيرتس أن على الفريق العثور على مستوى جديد من الثبات لتجاوز بطل أوروبا الحالي، باريس سان جيرمان، على مباراتي الذهاب والإياب. وشدد على أن أي شيء أقل من أداء مثالي لمدة 90 دقيقة في باريس سيتركهم «بلا فرصة».
وأضاف فيرتس: «نحن نؤمن بأنفسنا، لدينا مجموعة جيدة بشخصيات جيدة ولاعبين رائعين، وكذلك مدرب جيد يحاول أن يجهزنا بشكل جيد للمباراة».
كما أشار إلى أن خوض مباراة الإياب في أنفيلد قد يثبت أنه ميزة حاسمة للريدز.
- Getty Images Sport
تزايد الضغوط على آرنه سلوت
يجد المدرب أرنه سلوت نفسه تحت تدقيق متزايد مع استمرار تذبذب مستوى الفريق. وعلى الرغم من النتائج غير المستقرة، يظل المدرب متفائلاً بأن الثقل التاريخي للنادي يمكن أن يلهم انتفاضة.
وأشار سلوت إلى السمعة العريقة لليفربول في تحقيق عودات غير متوقعة في المنافسات الأوروبية، قائلاً إن «الإجابة تكمن في تاريخ ليفربول».
وفي دفعة لياقية للمدرب الذي يتعرض لضغوط، من المقرر أن يعود المهاجم ألكسندر إيزاك إلى قائمة يوم المباراة كبديل بعد غياب دام أربعة أشهر بسبب كسر في الساق. وسيأمل سلوت أن تسهم عودة السويدي في إشعال الحسم الذي كان غائباً في ملعب الاتحاد.