فلوريان فيرتس «مستعد لمواجهة التحدي» في ليفربول، بينما يدعم والده اللاعب الدولي الألماني للتغلب على الصعوبات في أنفيلد

بعد انتقاله المثير للانتباه إلى أنفيلد، واجه فيرتز في البداية صعوبة في التكيف مع كرة القدم الإنجليزية. فقد عانى صانع الألعاب من جفاف تهديفي حاد أثناء تأقلمه مع وتيرة الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، وبفضل تسجيله أربعة أهداف وتقديمه ثلاث تمريرات حاسمة في الدوري المحلي، بالإضافة إلى مساهمته في خمسة أهداف بدوري أبطال أوروبا، يأمل الكثيرون أن يكون الحظ قد بدأ يحالفه.

وفي حديثه إلى قناة RTL/ntv، أوضح والده هذه العملية قائلاً: "عندما تبدأ وظيفة جديدة، عليك أولاً أن تعتاد على الزملاء الجدد وظروف العمل الجديدة. لقد قطع شوطاً طويلاً حتى الآن ويبدو أنه يتأقلم مع هذه المغامرة".

وأشار ويرتز الأب إلى أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً استغرق عدة أشهر ليجد أقدامه في بيئة الدوري الإنجليزي الممتاز التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً.