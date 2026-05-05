علي رفعت

فلورنتينو بيريز للتربية والتعليم.. ألقى بمبابي تحت الحافلة وتألق فينيسيوس أنقذه!

مدرسة بيريز في الحزم المدريدي!

لطالما عرفت أروقة نادي ريال مدريد أن رئيسها فلورنتينو بيريز لا يولي اهتمامًا لأسماء النجوم بقدر اهتمامه بهيبة الكيان وتفوقه المؤسسي. 

لكن يبدو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي قد دخل في دورة تدريبية قاسية تحت إشراف مباشر من الإدارة التي لم تتردد في استخدام ترسانتها الإعلامية لتوجيه رسائل تأديبية واضحة. 

لم تكن الأهداف الغزيرة التي سجلها الفرنسي والتي بلغت 85 هدفًا في 100 مباراة كافية لمنحه الحصانة التي كان يتمتع بها في ناديه السابق والتي تمتع بها لشهور في ريال مدريد.

هنا في العاصمة الإسبانية القواعد تختلف تمامًا والولاء للمجموعة يتصدر المشهد دائمًا، لقد قرر بيريز أن يضع النجم المدلل أمام مسؤولياته علنًا وبدأت الماكينة المدريدية في تسليط الضوء على هفوات اللاعب خارج المستطيل الأخضر مما جعل المتابع يشعر وكأن النادي قد ألقى بنجمه الأول تحت حافلة النقد الجماهيري لترويضه وإعادته إلى المسار الذي يحدده البيت الأبيض.


    حافلة الإعلام والكبش الفرنسي


    بدأت ملامح هذه السياسة تظهر حين خرجت تفاصيل رحلات مبابي إلى العلن بشكل مفاجئ ومنظم، لم تكن رحلة ستوكهولم التي تزامنت مع معسكر المنتخب في أواخر عام 2024 مجرد صدفة بل كانت الشرارة التي أظهرت أن النادي لن يغطي على تجاوزات اللاعب.

    الغريب في الأمر أن الإعلام المقرب من بيريز الذي طالما دافع عن النجوم وفي مقدمتهم مبابي صار هو من يستعرض عدد الدقائق التي قضاها اللاعب في رحلاته وتفاصيل إقامته في الفنادق.

    تكرر الأمر مع رحلته الأخيرة إلى كالياري التي انتهت بعودته قبل 12 دقيقة فقط من صافرة بداية مباراة الفريق ضد إسبانيول، هذا التسريب الدقيق للتوقيت لم يكن عشوائيًا بل كان يهدف لإحراج اللاعب أمام زملائه والجماهير.

    لقد تم تصوير مبابي في دور المقصر الذي يفضل حياته الخاصة على التزاماته المهنية مما وضع ضغطًا هائلًا على كاهله وجعله في موقف المدافع دائمًا بدلاً من كونه القائد الفني للمشروع.


    درع فينيسيوس الذي أتاح المناورة


    ما جعل فلورنتينو بيريز يمتلك الجرأة الكافية للقيام بهذه المناورة الخطيرة هو التألق غير العادي للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

    في الوقت الذي كان فيه مبابي يواجه أزمات في العلاقات العامة ويسافر بين العواصم الأوروبية كان فينيسيوس يقدم مستويات مذهلة جعلت الجماهير لا تشعر بغياب التأثير الفني للمهاجم الفرنسي في بعض اللحظات الحرجة.

    نجاح البرازيلي في حسم المباريات الكبرى وفر للرئيس غطاءً مثاليًا لممارسة ضغوطه على مبابي دون خوف من انهيار النتائج المنهارة أصلًا.

    لقد صار فينيسيوس هو البطل الشعبي الأول في مدرج سانتياجو برنابيو وهو الأمر الذي قلل من القوة التفاوضية لمبابي وحاشيته، وبدلاً من أن يكون الفرنسي هو المركز الوحيد الذي يدور حوله الكوكب المدريدي صار عليه أن يقاتل لاستعادة مكانته في ظل وجود نجم آخر يقدم الالتزام والنتائج الفنية معًا.

    كما أن انتهاء الموسم إكلينيكيًا دون بطولات فتح الباب لبيريز لمعاقبة مبابي، فهي فرصة زمنية قد لا تتكرر في الفترة المقبلة مع رغبة الملكي في العودة للتنافس على كل شيء.


    الصدام الطبي وبوادر التمرد


    لم تتوقف الأزمة عند حدود السفر والاحتفالات بل وصلت إلى صدام مباشر مع الجهاز الطبي للنادي، حين قرر مبابي التشكيك في تشخيص أطباء ريال مدريد لإصابة ركبته والتوجه إلى باريس لتلقي العلاج كان ذلك بمثابة إعلان تمرد صريح.

    رد الفعل من جهة بيريز كان ذكيًا جدًا حيث لم يدخل في صدام مباشر بل سمح للإعلام بتداول أخبار تسوق اللاعب في متاجر المجوهرات في باريس ومقابلة صديقته الجديد إستر إكسبوزيتو بينما كان زملاؤه يتدربون بقوة.

    بيريز بتلك الطريقة أنهى حالة الغضب المكتوم داخل غرفة الملابس حيث كان يرى اللاعبون أن هناك معاملة تفضيلية تمنح لمبابي وهو ما دفع الإدارة لتضييق الخناق عليه أكثر لإثبات أن لا أحد فوق القانون.

    الصراع الحالي هو صراع إرادات بين لاعب يرى نفسه علامة تجارية عالمية ورئيس يرى نفسه المعلم الأول في مدرسة ريال مدريد للقيم والانضباط.


    بيت القصيد


    في نهاية المطاف يدرك الجميع أن ما يفعله فلورنتينو بيريز هو مقامرة محسوبة لضمان استدامة نجاح الفريق لسنوات طويلة.

    لقد اختار الرئيس أن يضحي براحة نجمه النفسية مؤقتًا مقابل ترسيخ قاعدة أن النادي هو الطرف الأقوى في أي علاقة تعاقدية.

    نجاح هذه السياسة يعتمد بشكل كلي على استمرار توهج فينيسيوس وقدرة مبابي على تحويل هذا الغضب إلى طاقة تهديفية في المباريات القادمة خاصة مع اقتراب منافسات كأس العالم.

    لقد ألقى بيريز بمبابي تحت الحافلة إعلاميًا ليخرج منه نسخة أكثر انضباطًـا واحترافية والآن الكرة في ملعب الفرنسي ليثبت أنه تلميذ نجب في مدرسة الملكي وليس مجرد عابر سبيل يبحث عن الشهرة والمال.



