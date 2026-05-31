"إن أراد فينيسيوس الرحيل فالباب مفتوح" .. فلورنتينو بيريز: الحديث عن علاقته بكيليان مبابي "هراء" ومشكلة ريال مدريد في التجسس

أجرى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، مقابلة مطولة مع صحيفة «إل باييس»، ونورد لكم هنا أبرز ما جاء فيها، لا سيما فيما يتعلق بسوق الانتقالات:

في البداية، تحدث رئيس النادي الملكي عن الانتخابات قائلًا: "ما الذي سيتغير إذا أعيد انتخابي؟ من حيث المبدأ، لن يتغير شيء، ولكن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح. كما تعلمون، سأمنح الملكية المالية لـ 100,000 عضو. لن يكون العضوية في ريال مدريد مجرد مسألة عاطفية، كما كان الحال حتى الآن، بل ستعني أيضًا أن تكون مالكًا للنادي مدى الحياة. لن أموت حتى أضمن أن الأصول المالية للنادي ملك لأعضائه. لن تكون ملكًا لشخص عشوائي موجود هناك، لا يملك المال، وقادر على الحصول على قرض استغلالي لوضع يديه على ريال مدريد. المرشح الآخر هو اتحاد لمصالح راسخة، من أولئك الذين كانوا يتسللون في السابق إلى الجمعيات دون أن يكونوا أعضاء ويصوتون".