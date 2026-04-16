وأعرب رئيس النادي عن مشاعره مباشرةً للاعبين والطاقم الفني عقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ.
"فشل لا يطاق" .. فلورنتينو بيريز ينتقد لاعبي ريال مدريد بعد وداع دوري أبطال أوروبا
بيريز يوجه إنذاراً قاسياً
في أعقاب الهزيمة التي مني بها ريال مدريد في ميونخ، حيث خسر الفريق 4-3 في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا - ليودع البطولة بنتيجة إجمالية 6-4 - نزل بيريز إلى غرفة الملابس ليخاطب اللاعبين مباشرة، وفقًا لصحيفة «دياريو سبورت».
ورغم أنه أشاد في البداية بالجهد الذي بذلوه خلال المباراة، سرعان ما تحول نبرة صوته إلى نبرة تنم عن خيبة أمل شديدة. يُقال إن بيريز قال للاعبين والطاقم الفني المجتمعين: "أقدر جهودكم اليوم، لكن الموسم كان خيبة أمل حقيقية للجميع"، وحافظ على تعبير وجهه الجاد طوال الاجتماع القصير، مضيفًا: "أنتم تعرفون المتطلبات التي تأتي مع كونكم لاعبين في ريال مدريد. الموسم بدون ألقاب هو فشل لأننا ريال مدريد، لكن موسمان بدون ألقاب أمر لا يطاق".
- Getty Images Sport
اللاعبون الجدد لم يتركوا بصمة
ويضيف التقرير أن أحد نقاط الخلاف الرئيسية بالنسبة للإدارة كان عدم مساهمة اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم في الصيف مقابل مبالغ طائلة..
استثمر ريال مدريد ما يقرب من 180 مليون يورو في أربعة تعزيزات رئيسية - ترنت ألكساندر-أرنولد، وفرانس ماتانتونو، وألفارو كاريراس، ودين هويسن. ولم يشارك سوى الظهير الإنجليزي ألكساندر-أرنولد في المباراة الحاسمة في ميونخ.
واقتصر دور ماتانتونو على ظهور قصير في الوقت المحتسب بدل الضائع، بينما بقي كاريراس وهويسن على مقاعد البدلاء دون أن يشاركوا، مما أثار مخاوف بشأن استراتيجية التعاقدات.
ومما يزيد من الإحباط الوضع المحيط بالنجم البرازيلي الصاعد إندريك. بعد أن أنفق النادي 60 مليون يورو لضمه، تم إعارة المهاجم إلى أولمبيك ليون في يناير بقرار من المدرب السابق تشابي ألونسو.
مستقبل أربيلوا غير المؤكد على مقاعد البدلاء
ورغم أن ألفارو أربيلوا لا يزال يتولى المسؤولية في الوقت الحالي، إلا أن مستقبله على المدى الطويل على رأس الفريق يبدو غير مضمون. وينوي بيريز الإبقاء على المدافع السابق في منصب المدرب حتى نهاية الموسم الحالي، لكن يُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها محاولة لكسب الوقت بينما يبحث النادي عن خليفة دائم.
تقاسم تشابي ألونسو وأربيلوا مهام التدريب خلال الموسم الحالي، لكن لم يتمكن أي منهما من إعادة ريال مدريد إلى مسار الفوز بالألقاب. وتطرق بيريز إلى غياب الهوية الذي يشعر به النادي حالياً، خاصة بعد أن خاض ريال مدريد مباراة في دوري أبطال أوروبا بتشكيلة أساسية خالية من أي لاعب إسباني للمرة الأولى في تاريخه.
- Getty Images Sport
المطالبة بالكرامة في المرحلة الأخيرة
قبل مغادرة غرفة الملابس، وجه بيريز إنذارًا نهائيًا للاعبيه بشأن المباريات الست المتبقية من موسم الدوري الإسباني. وطالبهم بأن «يختتموا هذا الموسم على الأقل بكرامة»، مع اقتراب موعد مباراة الكلاسيكو المهمة ضد برشلونة في ملعب كامب نو يوم 10 مايو.
كانت كلمات الرئيس بمثابة تذكير بأنه حتى لو كانت الألقاب بعيدة المنال، يجب الحفاظ على المعايير المهنية للنادي حتى صافرة النهاية في 24 مايو.
وأضاف بيريز: "تعلمون أن كونكم لاعبين في ريال مدريد هو امتياز لأي لاعب كرة قدم، والجميع يرغب في ارتداء قميص نادينا. وبالإضافة إلى كونه امتيازاً، فإن ارتداء هذا القميص ينطوي أيضاً على مسؤولية، وكثير منكم لم يفي بهذه المسؤولية. لم ترقوا إلى مستوى متطلبات النادي".
جدير بالذكر أن ريال مدريد يبتعد حالياً بفارق تسع نقاط عن برشلونة المتصدر، ويخوض مباراته المقبلة على أرضه ضد ألافيس.