"ساعات على إعلان أول صفقة كبرى" .. فلورنتينو بيريز يتسلح بالميركاتو لحشد التأييد قبل انتخابات ريال مدريد

في خطوة تعكس استراتيجيته "الجالاكتيكو" الطموحة تاريخياً، يستعد بيريز لإظهار القوة المالية لريال مدريد قبل نهاية الأسبوع. وفي حديثه إلىصحيفة "إل إسبانيول"، أكد بيريز أن صفقة انضمام مهمة إلى الفريق أصبحت وشيكة، وتأتي في توقيت مثالي للتأثير على الرأي العام قبل التصويت المقرر يوم الأحد.

وقال بيريز: "سأعلن هذا الخميس عن أول صفقة كبيرة لي للموسم المقبل. الجميع يعرف مشروعي الرياضي: الحصول على أفضل اللاعبين، ومواصلة الفوز".

بينما التزم بيريز الصمت بشأن هوية الوافد الجديد، ربطت التقارير النادي بشكل كبير بإبراهيما كوناتي.. المدافع حاليًا لاعب حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول، ويُعتقد أن انتقاله إلى سانتياجو برنابيو وشيك، في حين يسعى النادي أيضًا إلى التعاقد مع دينزل دومفريس. من المتوقع أن يكون هذا الإعلان الأول من بين عدة تحديثات مهمة يقدمها الرئيس الحالي في سعيه لضمان ولاية أخرى على رأس النادي الإسباني العملاق.