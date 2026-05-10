يستهدف المشجعون بشكل خاص جورجيو فورلاني والنادي، كما ورد في البيان الذي تم توزيعه خارج ملعب «سان سيرو» قبل مباراة ميلان وأتالانتا: «قبل أربع سنوات بالضبط، كنا نحتفل بالفوز بأحد أجمل ألقاب الدوري في تاريخ ميلان...واليوم، بعد 4 سنوات، إلى أين وصلنا؟ ذلك الفريق الفائز، الذي كان يكفيه بضعة تعزيزات ذات مستوى دولي ليطمح إلى إنجازات كبيرة، تم تفكيكه بالكامل من قبل إدارة عاجزة وغير كفؤة تمامًا، بقيادة جورجيو فورلاني الذي يظل يقف بعناد على أنقاض فشله الرياضي الذي هو أمام أعين الجميع، باستثناء أولئك الذين ليس لديهم مصلحة في طرده، وأولئك الذين يركزون رؤيتهم لميلان من منظور مالي ومضارب بحت، قائم على المصلحة الاقتصادية وحدها، داسوا بشكل منتظم ومخزي على تاريخ ميلان، وشعاره، وتقاليده، وتلك الطموحات التي لطالما رافقت مشجعي الروسونيري. جورجيو فورلاني، الذي يقود اثنين من الملاك المتواطئين، قد قضى فعليًا على ذلك الفريق الفائز والإدارة التي بنته، مدمرًا كل ما تم إنجازه من خير حتى ذلك الحين.

ويشمل الهجوم أيضًا بعض الخيارات في سوق الانتقالات: "لقد رأينا وصول لاعبين محرجين، نتيجة لفترات انتقالات أدارها أشخاص عاجزون، وفي الوقت الذي كنا نأمل أن يكون هذا النادي قد استفاد من أخطاء الماضي، باختياره شخصيات مختصة مثل إيجلي تاري وماكس أليجري، شهدنا تدخلات مستمرة في اختيار اللاعبين الجدد وإدارة الفريق. كان من واجب نادٍ طموح أن يحاول في يناير، وتلبية طلبات المدرب والمدير الرياضي، ولكن بدلاً من ذلك، وللمرة الألف، قرر المحاسب فورلاني النظر إلى المصالح الاقتصادية حصراً".

وأضاف: "المسألة هي أنه يمكن خسارة البطولات، لكن لا يمكن قبول أن يكون أكبر هدف يسعى إليه جورجيو فورلاني وجيري كاردينالي وباولو سكاروني هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من أجل جني العائدات الناتجة عن التأهل".