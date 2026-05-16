فقد بوصلته ومستقبله في خطر.. ثالث قرارات تشابي ألونسو الغريبة تقوده لجحيم تشيلسي!

أثارت التقارير الصحفية الأخيرة المتخصصة في سوق انتقالات اللاعبين حول قيام الإسباني تشابي ألونسو بتوقيع عقد رسمي لتولي تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي يمتد لأربعة أعوام حالة من الجدل.

يمثل هذا القرار خطوة مفاجئة وغير متوقعة في مسيرة المدرب الشاب لا سيما وأن الفريق اللندني يمر بمرحلة إعادة بناء تشهد تحديات إدارية وفنية معقدة تسببت في إطاحة العديد من الأسماء السابقة.

القراءة المتأنية لهذا الاختيار تكشف عن رغبة واضحة من المدرب في دخول تحد قوي لإثبات قدراته التدريبية في الدوري الأقوى عالميًّا لكنها في الوقت ذاته تضعه أمام ضغوط بالغة الصعوبة قد تحدد ملامح مستقبله المهني بشكل كلي في السنوات المقبلة وتحمله مسؤولية قيادة مشروع كروي يفتقر حاليًّا للاستقرار المطلق.



