AFP
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فضيحة شهادات كورونا المزورة.. إمبولو خارج تشكيلة سويسرا وينضم لجاكا!
فضيحة تُجبر على انسحاب سويسري ثانٍ
دخل فترة التوقف الدولي للمنتخب السويسري في مزيد من الفوضى عقب رحيل إمبولو. فلن يسافر مهاجم أتلانتا يونايتد لخوض مباراة الثلاثاء أمام اسكتلندا كما كان مقرراً في الأصل، بعدما أكد الاتحاد السويسري لكرة القدم مغادرته يوم الجمعة، إثر تقارير إعلامية جديدة تتعلق بتورطه في الحصول على شهادات مزورة لفحص كوفيد-19 عام 2021.
وفي بيان رسمي تناول المغادرة المفاجئة للاعب، أوضح الاتحاد الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة. وأشارت الهيئة الحاكمة إلى ما يلي: «يهدف هذا القرار إلى السماح للفريق بالبقاء مركزاً بالكامل على المباريات المقبلة.» ويمثل هذا ضربة كبيرة لتحضيرات المنتخب، الساعي لتجاوز جدول حافل يتضمن رحلتي خارج الديار إلى مقدونيا الشمالية واسكتلندا، تليهما مباراتان على أرضه في لوسيرن أمام سلوفينيا ومقدونيا الشمالية. ويترك فقدان مثل هذا السلاح الهجومي الأساسي الجهاز الفني أمام خيارات محدودة في خط المقدمة.
- Getty Images Sport
مغادرة يقودها تشاكا
لم يكن إمبولو أول لاعب مخضرم يُستبعد بسبب فضيحة الوثائق التاريخية هذه، فقد وافق قائد منتخب سويسرا تشاكا بالفعل على الابتعاد عن المعسكر نهاية الأسبوع الماضي. ويخوض لاعب وسط سندرلاند، الذي يحمل الرقم القياسي الوطني بـ152 مباراة دولية، تحقيقًا قانونيًا يتعلق بأحد العاملين في المجال الطبي المتهم بـإصدار شهادات تطعيم مزيفة خلال جائحة كوفيد-19.
وفي حديثه عن موقفه في وقت سابق، كان لاعب آرسنال السابق صريحًا بشأن خياراته الماضية والتبعات الناتجة عنها. فقد اعترف جاكا بحصوله على الوثيقة المزورة في عام 2022، وأقرّ بأنه ارتكب أخطاءً. ومن خلال ابتعاده عن الأجواء، أمل القائد في حماية زملائه من الضغط الإعلامي الشديد المحيط بالتحقيق.
العقوبات وأخطاء البروتوكول
وحتى قبل هذا التطور الأخير، كان غياب إمبولو عن مباراة السبت المقبلة أمام مقدونيا الشمالية أمراً محسوماً بالفعل. فقد كان المهاجم يقضي عقوبة الإيقاف عقب طرده المثير للجدل خلال مواجهة ربع نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين. وقد تحوّل ذلك الطرد إلى محور نقاش رئيسي في أوساط كرة القدم الدولية بعدما تبيّن أن الحكام المسؤولين عن المباراة في ذلك اليوم ارتكبوا خطأً جسيماً.
وتناولت الجهات المنظمة للعبة الحادثة في نهاية المطاف، حيث اعترف مجلس القوانين "IFAB" الذي يتخذ من زيورخ مقراً له لاحقاً بأن إمبولو طُرد عن طريق الخطأ في مخالفة واضحة لبروتوكول المراجعة بتقنية الفيديو.
- Getty Images Sport
التأثير على أرض الملعب رغم الدراما خارجها
على الرغم من هذه المشتتات المتكررة، ظل إمبولو عنصرًا فعّالًا داخل الملعب مع ناديه ومنتخب بلاده عندما كان متاحًا. ففي كأس العالم، سجّل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في مباراة سويسرا الافتتاحية التي انتهت بالتعادل 1-1 مع قطر، رغم وصوله بعد زملائه بأيام بسبب تعقيدات في تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، قبل أن يضيف هدفًا حاسمًا آخر في فوز منتخبه على الجزائر في دور الـ32.
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