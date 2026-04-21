"فضيحة تحكيمية" تجمع الأهلي بماتشيدا في نهائي النخبة الآسيوية .. و"السيناريو المكرر" يهدد كتيبة ماتياس يايسله

نهائي "سعودي ياباني" للعام الثاني على التوالي من دوري أبطال آسيا للنخبة، يجمع بين الأهلي وماتشيدا زيلفيا، في 25 من أبريل الجاري، بمدينة جدة.

الراقي؛ بطل النسخة الماضية على حساب كاواساكي الياباني، تأهل لنهائي 2025-2026 بعد الفوز أمام فيسيل كوبي أمس الإثنين، بثنائية مقابل هدف وحيد.

أما ماتشيدا فكان عبوره على حساب شباب الأهلي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، بالفوز بهدف نظيف، سجله يوكي سوما في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، وسط جدل تحكيمي كبير..