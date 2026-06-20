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فضلك على مبابي وفينيسيوس.. دي لا فوينتي يختار خوليان ألفاريز لدعم منتخب إسبانيا!
الإضافة المثالية لمنتخب «لا روخا»
لم يتردد المدرب الإسباني أبدًا في التعبير عن تفضيلاته التكتيكية، لكن اعترافه الأخير بشأن مهاجم أتلتيكو مدريد أحدث ضجة كبيرة في أوساط كرة القدم العالمية. خلال مقابلة أجراها مؤخرًا مع محطة «كوبي»، سُئل المدرب عن النجم العالمي الذي يود أكثر من غيره تجنيسه أو التعاقد معه للانضمام إلى المنتخب الإسباني. ودون تردد، أشار إلى ألفاريز.
وأوضح مدرب «لا روخا» أن ملامح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هي بالضبط ما يبحث عنه في المهاجم العصري، مشيرًا إلى أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا في النظام الهجومي الذي يقوده حاليًا لاعبون من أمثال ميكيل أويارزابال. وقال المدرب: «أعتقد أنه لاعب رائع. لم أكن مخطئًا عندما صوتت لصالحه في ذلك الوقت. من وجهة نظري، سيتناسب خوليان تمامًا مع الفريق؛ سيكون لاعبًا مهمًا للغاية".
- AFP
إعجاب طويل الأمد
ليست هذه المرة الأولى التي يخرج فيها المدرب الإسباني عن التيار السائد لدعم لاعب مانشستر سيتي السابق. ففي أعقاب فوز الأرجنتين بكأس العالم في قطر، أثار التصويت الرسمي للمدرب على جائزة الفيفا الفردية الأعلى ضجة عالمية عندما تجاوز زميله الأسطوري. وقد أعاد المدرب الآن التأكيد على أن إيمانه بالمستوى المتميز للمهاجم لم يتزعزع على مدار السنوات التي تلت تلك البطولة.
وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد حقاً أن المهاجم يمثل خياراً أفضل من أمثال النجم الجديد لريال مدريد كيليان مبابي أو فينيسيوس جونيور، ظل المدرب ثابتاً في تقييمه التكتيكي. ورغم اعترافه بتميز الآخرين، أصر على أن معدل إنتاجية لاعب أتلتيكو ومدى تنوعه يجعلان منه المرشح المثالي لنمطه الخاص من كرة القدم. وأضاف: «هناك أيضًا مبابي وفينيسيوس والعديد من اللاعبين الآخرين، لكن في رأيي، خوليان هو الخيار المثالي».
الدفاع عن القرار المثير للجدل
أدى إصرار المدير الفني على الإشادة باللاعب الأرجنتيني في بعض الأحيان إلى خلافه مع النقاد الذين شعروا أنه تجاهل المكانة الأسطورية لميسي، الفائز بـ«جائزة الكرة الذهبية» ثماني مرات. وكان عليه في السابق أن يشرح عملية اتخاذ قراره في مؤتمر صحفي، موضحًا أن تصويته كان مسألة تفضيل مهني وليس إهانة لأي لاعب آخر. في ذلك الوقت، سارع إلى دحض أي تلميح إلى أن اختياره كان أي شيء آخر غير رأي كروي مدروس.
"المسألة مع خوليان ألفاريز هي أنني معجب به"، أوضح المدرب بشأن ذلك التصويت المحدد. "ماذا يمكنني أن أقول؟ أنا لا أشرب الكحول؛ كنت في كامل وعيي. أنا معجب به، وهل هو بطل للعالم؟ نعم. هل فاز الآخرون الذين ذكرهم الناس ببطولة العالم؟ أعلم ذلك. كما قلت، كان هذا مجرد شعور راودني. فاز ميسي ببطولة العالم. إنه الأعظم، بالطبع. لكن لم أرغب في ذلك؛ شعرت برغبة في التصويت لخوليان".
- AFP
توافق مع الفلسفة الإسبانية
تسلط هذه التعليقات الضوء على تقدير تكتيكي محدد لقدرة المهاجم على ممارسة الضغط من الأمام وربط اللعب، وهما سمتان أصبحتا من السمات المميزة للمنتخب الإسباني الحالي. منذ انتقاله إلى ملعب «المتروبوليتانو» للعمل تحت قيادة دييجو سيميوني، واصل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إظهار المرونة التكتيكية التي جعلته أحد المفضلين لدى بيب جوارديولا، مما يبرر بشكل أكبر التقدير الكبير الذي يوليه المدرب لهذا اللاعب.
وقد حافظ ألفاريز، الذي يُعد هدفًا لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية، والذي كان مؤخرًا موضوع عرض مرفوض بقيمة 150 مليون يورو من ريال مدريد، على سجل فردي متميز على الرغم من عدم فوز أتلتيكو بأي ألقاب، حيث سجل 49 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة في 106 مباراة في جميع المسابقات على مدار موسمين."